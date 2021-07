Rada vybouchl v Jablonci: Jsme jako cvičené opice! Nenechám se urážet

Už v minulé sezoně se jablonecký trenér Petr Rada několikrát rozohnil, že musí absolvovat tiskové konference bez novinářů, kteří by s ním seděli v jedné místnosti a normálně se s ním bavili. Stejná věc ho nadzvedla i po úspěšném vstupu Jablonce do sezony, Severočeši porazili Baník Ostrava 1:0. Rada se zlobil. „Jsme jako cvičené opice v zoologické zahradě. I na ty opice se mohou jít lidé podívat,“ láteřil zkušený kouč.

Rozebíral vítězné utkání proti Baníku Ostrava. Po několika minutách ale přeskočil trenér Jablonce Petr Rada na jiné téma. Na to, které ho dusilo už minulou sezonu. „Je to možná jedna z mých posledních tiskovek. Nenechám se urážet, abych tu mluvil do zdi. Nezlobte se na mě, ale ať si na LFA sednou a promyslí to. Nevidím důvod, proč by tu nemohli být novináři, kteří jsou testovaní jako my,“ pravil rozzlobeně Rada.

Jablonec - Baník: Pilař udeřil po Pleštilově centru, domácí rozhodli o výhře 1:0!

Tiskové konference i v nové sezoně neprobíhají naživo, jedou v nejlepším případě přes on-line aplikace. „Je pod mojí úroveň, abych tu mluvil do skříní. Bude mi třiašedesát let a já tu nebudu mluvit do vzduchu nebo do kamery. Nenarodil jsem se proto, abych tu mluvil do zdi. Pokud to bude takhle příště, přijdu na tiskovku, ale budu strohý,“ prohlásil jablonecký stratég.

„Jednou udělám to, že půjdu ven, svolám novináře, sednu si na zeď a budu s nimi dělat tiskovku tam. Jsme jako cvičené opice v zoologické zahradě. I na ty opice se mohou jít lidé podívat. Novináři k fotbalu patří, a pokud jsou testovaní, mohou tu být. Uráží mě to. Hlava mi to nebere,“ nechápal Rada.