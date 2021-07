Jablonec chce zlomit evropskou kletbu. Fukal z mužstva cítí pokoru

Bilance není pozitivní z žádného úhlu pohledu. Jablonec se rval v evropských předkolech celkem devětkrát, do skupiny přes kvalifikaci nepostoupil ani jednou, přesto si ji zahrál. V ročníku 2018/19 zkoušel po přímém postupu v EL překvapit nepříjemné trio Astana, Dynamo Kyjev a Stade Rennes, sympatický herní projev ovšem stačil jen na pět bodů a chvost skupiny.

Bilance Jablonce se soupeři v pohárech Albánie 2-0-0 7:1

Arménie 0-1-1 1:2

Ázerbajžán 2-0-0 8:0

Dánsko 1-0-1 3:3

Kazachstán 0-1-1 2:3

Francie 0-0-2 1:3

Kypr 1-0-3 4:7

Nizozemsko 0-2-2 1:4

Norsko 2-0-0 5:2

Ukrajina 1-1-0 3:2

Slovensko 0-0-1 3:5

Španělsko 0-0-2 1:8

Švédsko 0-2-0 1:1

Rakousko 0-1-1 4:5

Dvakrát v historii zhasla snaha Severočechů až těsně před finišem. Jednou se těsně nepřekulili ve čtvrtém předkole přes Ajax (0:1), podruhé se zase museli smířit s brutální kanonádou Betisu Sevilla ve španělské odvetě (0:6). Mrzí ale také dvě poslední neúspěšné příležitosti, předloni měl být postup s arménským Pjunikem povinností, minule přestřelku strhla k postupu Dunajská Streda až během prodloužení.

Teď ale má být vše jinak. Pro odlišný vývoj se v Jablonci dělá maximum.

„Situace je opravdu tentokrát rozdílná,“ poodkrývá Petr Rada. Myslí hlavně na stav kádru, Jablonci se nerozsypaly klíčové posty jako sezony předtím. „Mělo by jít o velkou výhodu. Nemusíme zabudovávat nové hráče, což nějakou dobu trvá. Změny hlavně v obraně a na gólmanském postu bývají složité.“

Klubový šéf Miroslav Pelta poprvé za poslední roky cílil na hráčské kompenzace na úkor financí, ze Slavie za útočníka Ivana Schranze dorazili Jaroslav Zelený a Tomáš Malínský. „Jarda jako stoper byl při tipování posil priorita,“ přiznává Rada. Kouč chtěl také pokračování Tomáše Hübschmana a omlazení na ofenzivní polovině. Všechny úkoly se stihly splnit, realizační štáb dostal stabilní sestavu. Už žádné harakiri a veletoče, kádr může v klidu před poháry ladit formu.

Z losu, který proběhne 19. července, těžko volit. Proti Jablonci naskočí ve třetím předkole Evropské ligy někdo ze silné čtyřky Midtjylland, Galatasaray, Celtic a PSV Eindhoven. „Před dvěma lety jsme se s Pjunikem přesvědčili, že si nelze vybírat. Papírově jsme měli vyhrát, nakonec jsme na to dojeli,“ vzpomíná 62letý kouč. „Budeme se snažit si proklestit cestu do skupiny. Soupeři každopádně budí respekt, což si musíme přiznat.“

O prolomení kletby, ve které hrála kolikrát roli smůla, mluví i kabina. „Co jsem se bavil s mými vrstevníky v kádru, je jednoznačný cíl postup uhrát,“ přiznal už zkraje přípravy po příchodu na sever z Bohemians Antonín Vaníček (23). „Když jsem viděl potenciální soupeře, trochu jsem vyvalil oči. Ale kdo by si takové zápasy nechtěl zahrát, že? Pro mě je nejvíc asi Galatasaray.“

Těžkou deku z předchozích neúspěchů vyvažuje vyzrálost. Hübschman věří, že tým vyrostl. „Doufám, že jsme posbírali zkušenosti, které nám pomohou, abychom se v předkolech pohybovali líp než předtím,“ ohlíží se za četnými neúspěchy. Sám dobře ví, že stará parta, jež zůstala pohromadě, bude mít tentokrát výhodu. „Vždy se rozpadla obrana, teď je to jednodušší v tom, že neodešli tři ze čtyř obránců. Pro tým jde o důležitou věc.“

Udržení soupisky pohromadě je v ekonomicky náročných podmínkách jasný signál hráčům. „Padly náznaky, že bude Jablonec bez peněz. Je důležité, aby kabina cítila stabilizaci stavu,“ říká Rada. „Krizovou situaci covidu jsme přečkali těžce, ale musíme hráčům poděkovat. Všichni jsme akceptovali ústupky.“ Peníze z evropských pohárů by na severu bodly, o tom netřeba diskutovat. Obzvlášť, když se šance nezdá být úplně malá.

Po případném neúspěšném třetím předkole by Severočeši spadli do finále kvalifikace Konferenční ligy, pokud by se jim podařilo uhrát nejbližší předkolo v Evropské lize, byla by dokonce základní skupina o patro níž jistotou.

Na Střelnici složili mix, který vypadá solidně. Tým má navíc chuť prokletí s neproměněnými penaltami, problémy při cestování i vyloučeními zlomit. Těžký los sice do karet zrovna nehraje, ovšem i outsider si může podmanit jeviště. Sílu na to má. „Hrát se dá s každým, budeme se tomu chtít postavit,“ připomíná Rada závěrem.

Honba za zlomením kouzel začíná.

Fukal: V těchto podmínkách je to až zázrak

Ví, že Jablonec nepropluje do základní skupiny některého z evropských pohárů snadno, ale souboru Petra Rady drží palce. Bývalý reprezentační obránce Milan Fukal, který mimo jiné v severočeském klubu v minulosti působil, oceňuje nastavení party kolem Tomáše Hübschmana. „Mám pocit, že jsou hodně pokorní,“ říká Fukal.

Galatasaray, Midtjylland, PSV Eindhoven, nebo Celtic. Jeden z těchto soupeřů se postaví Jablonci ve 3. předkole Evropské ligy. „Žádná sranda, ale předem není nic prohraného,“ burcuje bývalý obránce Milan Fukal.

Jablonec po delší době nepotkala v letní pauze obrovská obměna v kádru. Vytěží z toho?

„Trenér Rada a jeho realizační tým mají konečně k dispozici stejné mužstvo. Tedy kromě Ivana (Schranze), kterého jsem považoval za klíčového muže. Jsem zvědavý, jak se Jablonec s jeho absencí v ofenzivě popasuje. Kromě něj ale nikdo z důležitých hráčů neodešel, naopak někteří přišli a ještě asi dorazí. Tohle je pro každého trenéra velké plus. Teď záleží na hráčích.“

Mohou se ukázat, že?

„Vidím to tak, že je to velká šance, jak klub může přijít k penězům. Říkám to syrově, ale myslím, že finanční situace není dobrá. Nabídnout hráče, ať už do české ligy, nebo do zahraničí, je vždy hlavní cíl. Řekl bych, že nyní to platí ještě víc než v minulosti. Smekám před tím, co hráči dokazují v posledních sezonách bez ohledu na jejich jména. V těchto podmínkách je to kolikrát až zázrak. Myslím, že ti kluci mají velkou motivaci dostat se dál. Jaký efekt bude mít působení v pohárech, to se uvidí. Všem jim držím palce, nemají to jednoduché.“

Jablonec se představí ve 3. předkole Evropské ligy. Narazí na Galatasaray, Midtjylland, PSV Eindhoven, nebo Celtic. Bude mít šanci?

„Není to žádná sranda. Jsou to soupeři, kteří jsou ostřílení každoročními boji v pohárech. Tohle jsou týmy, které jsou jinde než Jablonec. Když to řeknu trochu nadneseně, kluci mohou jen překvapit. Ale jak se říká ve fotbalové hantýrce, začíná se od stavu 0:0, uvidí se, koho dostanou, v jakém budou Jablonec i soupeř rozpoložení. Stát se může cokoliv. Vybavuji si, že třeba proti Dynamu Kyjev dokázali doma sehrát velice kvalitní utkání. Předem není nic prohraného, ale jsou to všechno zvučná jména.“

V případě neúspěchu by měl Jablonec další pokus v nové Konferenční lize. V ní by mohl mít lepší vyhlídky. Souhlasíte?

„Byla by to minimálně další šance. Všeobecně jakákoliv účast v pohárech pro klub, jakým je Jablonec, představuje velkou odměnu a šanci se zviditelnit. Mám pocit, že ti hráči to takhle cítí. Kdyby vypadli v Evropské lize s takovýmhle soupeřem, tak pojedou dál a udělají maximum pro to, aby se do základní skupiny dostali. Řekl bych, že trenér Rada to ví nejlíp. Hlavně mám pocit, že jsou hodně pokorní. Váží si toho, kde jsou, dokážou to ocenit a budou se připravovat se stoprocentním nasazením. Strašně jim držím palce. Potřebovali by se ukázat a dostat tu finanční injekci.“

Posledních pět účastí Jablonce v evropských pohárech Španělský debakl

Betis Sevilla–Jablonec 2:1, 6:0

4. předkolo EL

29. srpna 2013 (druhý zápas) Po hladkém třetím předkole se Stromsgodsetem Jablonec vyfasoval Betis. Nejdřív doma v nadějném duelu podlehl španělskému soupeři těsně 1:2, pak dostal tvrdě za uši. Ve druhém poločase odvety Severočeši schytali hned čtyři boží rány a nakonec domů vezli drtivé skóre 0:6. Zahozená penalta

Ajax–Jablonec 1:0, 0:0

4. předkolo EL

27. srpna 2015 (druhý zápas) Tohle bolelo hodně a dlouho. Třicet minut hry v přesilovce, zahozená penalta, škoda slov. Zelenobílí se v roce 2015 proškrábali do finále kvalifikace přes úchvatnou bitvu s Kodaní, bylo to málo. Silný Ajax jim vystavil stopku jediným gólem, jablonecká kletba zafungovala hlavně na Střelnici, kde neproměnil penaltu naděje Ján Greguš. Francouzská premiéra

Rennes–Jablonec 2:1

první zápas skupiny K EL

20. září 2018 Francouzské kolbiště se stalo premiérovým odkoučovaným zápasem Petra Rady v pohárové Evropě, poprvé si skupinovou fázi zahrál také klub. Jablonec vkročil do soutěže sympatickým výkonem, o překvapení ho však připravila hloupá penalta po faulu Tomáše Holeše z 91. minuty. Nakonec vybojoval pět bodů a skončil poslední. Ztráta už na letišti

Pjunik Jerevan 1:2, 0:0

2. předkolo EL

25. července 2019 Leckdy Jablonec musel hryzat nepříznivý los, tady ovšem nemělo být pochyb. Proti arménskému outsiderovi nezačali Severočeši dobře už na letišti, když nabrali krutých 12 hodin zpoždění. Ani vládní speciál nešťastný dvojzápas nezachránil, tuzemský favorit vyhořel hlavně při bezbrankové domácí odvetě. 5 minut od výhry

Dunajská Streda–Jablonec 5:3 po prod.

2. předkolo Evropské ligy

17. září 2020 Vabank, rozhoduje jeden zápas. Minulý rok Severočeši sahali po postupu, na trávníku slovenského soka vedli 2:1 a 3:2, od výhry je nakonec dělilo pět minut. Radova parta ale v závěru nevydržela narůstající tlak domácích a v prodloužení dostala dva góly. Kdo ví, jak by to celé dopadlo s vidinou odvety...