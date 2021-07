Příhoda: Orel bude po Spartě stát dva zápasy, ale naši důvěru stále má

Nejvíce kontroverzních momentů se odehrálo v utkání Sparty s Olomoucí. Pojďme postupně. V 8. minutě fauloval Lukáš Štetina pronikajícího Jakuba Matouška. Od Pavla Orla viděl žlutou kartu. Souhlasí komise s verdiktem?

„Ne. Po zhlédnutí záběrů jsme se na komisi shodli, že měla být udělena červená karta. A VAR měl intervenovat. Matoušek měl v době faulu Štetiny míč pod kontrolou a běžel by sám na branku.“

Poté se hodně řešil pokutový kop po faulu Caspera Höjera na hraně vápna. Vaše stanovisko je jaké?

„Utkání Sparty s Olomoucí nebylo jednoduché. Bylo tam spousta situací, které nebyly jednoznačné. To je důležité zmínit. Co se týče pokutového kopu, šlo o dva přestupky. Jeden vně pokutového území a druhý uvnitř. Staly se půl vteřiny po sobě. V tomto případě jsme akceptovali výrok rozhodčího na hrací ploše. Penalta byla nařízená správně. Byť je to nestandardní, jelikož k takovým po sobě jdoucím faulům, a ještě na hraně pokutového území, dochází minimálně.“

Sparta - Olomouc: Zmrzlý nedovoleně zastavil Höjera už ve vápně, penalta!

Příliš vzruchu na stadionu nevzbudilo šlápnutí Jakuba Matouška na stehno skluzujícího Adama Hložka. V reálu nepadla žádná karta, hrálo se dál. Měl se tento čin řešit?

„Ano, z našeho pohledu to byla červená karta. Jednoznačně jsme se shodli. Hráč zodpovídá za to, kam šlape. Šlo o hrubé nesportovní chování. Chybu učinil asistent videorozhodčího (AVAR), jelikož předtím se odehrál zákrok před pokutovým územím, který řešil VAR, asistent pak má za úkol kontrolovat následující děj na hřišti, což neučinil.“

Poslední diskutovaný moment byl nedovolený zákrok zezadu Jana Sedláka na teenagera Adama Karabce. Olomoucký záložník obdržel od Orla žlutou kartu. Nejednalo se spíše o zákrok vyžadující vyloučení?

„Zase to byla velmi těžká situace, nicméně podporujeme rozhodnutí sudího na ploše. Sedlák levou nohou Karabce netrefil, následně ho podmetl pravou. Pro komisi je důležité, že zápas na Letné nebyl vedený tendenčně, byť se chyby staly. Dvakrát jsme rozhodnutí Pavla Orla podpořili, dvakrát nikoliv. Na sporné situace to bylo v zápase 2:2, respektive po vyhodnocení naší komise 1:1 z pohledu chyb.“

Olomoucký zadák Florent Poulolo sudího upozorňoval, že na něj část fanoušků Sparty rasisticky hučela. Diskutoval o tom i s hlavním rozhodčím. Jak má sudí v takových situacích postupovat?

„Podle mých informací je vše zaznamenané v zápise o utkání technickým delegátem. Pokud by rozhodčí přerušil zápas, uvede to do zápisu i on. Komunikoval o tom se čtvrtým rozhodčím. Není to tedy tak, že by se to během utkání neřešilo.“

Jaký by byl postup v případě dalších podobných projevů?

„Pokud by se to opakovalo jednou, či dvakrát, může rozhodčí ukončit utkání. To se ale bavíme o extrému.“

Když si odmyslíme zápas na Letné, byl jste s výkony rozhodčích v ostatních zápasech spokojený?

„Odehrálo se šestnáct utkání v profesionálních soutěžích a my se bavíme pouze o jednom zápase, který byl na posouzení diskutovaných okamžiků velmi složitý. Ve zbytku zápasů jsme viděli dobré výkony rozhodčích. Jsme spokojení.“

Je někdo, koho byste vyzdvihl?

„V Jablonci při brance Baníku do zápasu skvěle vstoupil VAR (Pavel Franěk). Také rozhodčí Jan Machálek udělil ihned červenou kartu po hrubém faulu Rigina Cicilii na Thea Gebre Selassieho. Jeho rozhodnutí bylo rychlé a jasné. Takhle si to představuji. Také rozhodčí Tomáš Klíma coby nováček předvedl velmi dobrý výkon v Českých Budějovicích. Ale pozitivně bych mohl mluvit i o ostatních.“

Před sezonou jste sliboval, že budete zveřejňovat tresty. Bude odstaven Pavel Orel za chyby na Spartě?

„Ano. Orel dostal dva zápasy stop. Ovšem naši důvěru má stále. Na Spartě se ale chyb dopustil i videorozhodčí Jiří Adam a jeho asistent Jakub Hrabovský. Oba si odpočinou jedno soutěžní kolo.“