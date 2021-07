Plzeň drtí lazaret. Deset hráčů mimo, jde o opory. Kdo a kdy se zapojí?

Zranění fotbalisté Viktorie Plzeň. Kdy se mohou dostat zpátky na hřiště? • FOTO: Koláž iSport.cz

Připomíná to Deset malých černoušků, nejprodávanější detektivku všech dob. V bestselleru Agathy Christie se ztráceli lidé, Plzni mizí jeden po druhém fotbalisté. Momentálně jich je na marodce právě deset. Viktoria přitom má před sebou náročný program – ve čtvrtek ji čeká odveta předkola Konferenční ligy na horké půdě v Jerevanu, v neděli se pak v Ďolíčku utká s Bohemians. „Je to nepříjemné, ale co se s tím dá dělat?!“ ptá se bezmocně trenér Michal Bílek. V GALERII najdete přehled hráčů, kteří mají zdravotní obtíže, a výhled jejich návratu na trávník.