Krmenčík ve Slavii, to je show! říká Šmicer. Čím si snajpr nakloní fanoušky?

Tohle je prvotřídní fotbalová atrakce a jednoznačně tahák nové sezony FORTUNA:LIGY. Michael Krmenčík ve Slavii! Když se to dozvěděl Vladimír Šmicer, legenda červenobílých, divil se. „Byl jsem trochu překvapený, čekal jsem, že půjde za Pavlem Vrbou do Sparty,“ říká ve speciálním videorozhovoru pro server iSport.cz. Třaskavý transfer však vítá. Z vícero důvodů. „Je to show a takovou fotbal potřebuje,“ tvrdí,