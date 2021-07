ANALÝZA boje o titul: Slavia, nebo po letech Sparta? O parník to už nebude

Slavia opět na prvním místě o parník? Anebo nadešel čas návratu Sparty na trůn? FORTUNA:LIGA má na startu velmi žhavé mistrovské téma. Mrkněme se do obou táborů na předsezonní karty, zkusme je vyložit na stůl a porovnat. Co z toho vzejde? Deník Sport ve velké analýze v sekci iSport Premium rozebírá šance obou tradičních rivalů.

Minulý ročník? Slávistická dominance! 26 vítězství, 8 remíz, 0 porážek, dvanáctibodový náskok před letenským rivalem. I soudní sparťané museli uznat, že taková převaha je nezpochybnitelná. Teď se však rudá rodina kasá, že nadvláda Trpišovského pluku skončí. Reálná úvaha?

„Chci, aby to tak bylo, a věřím, že to tak bude. Chci mít pořádnou ligu, ve které se bude Slavia se Spartou prát do posledního kola o mistra. A že budou tři, čtyři mužstva za pražskými ,S‘ v těsném závěsu,“ odpovídá Verner Lička, prezident Unie českých fotbalových trenérů.

Přejme si to s ním.

Kdyby se měl opakovat uplynulý ligový rok, nebylo by to nic veselého. Ani pro slávisty. Bez náležité konkurence není cesty vpřed. Pokud jeden tým vládne doma s prstem v nose, těžko si zvyká na mezinárodní cvrkot. Volnějšímu rytmu se naopak propadá velice lehce.

Malá, ale prospěšná odbočka k západním sousedům.

Uli Hoeness, šéf Bayernu Mnichov, kdysi pomohl zachránit Borussii Dortmund před bankrotem půjčkou ve výši dvou milionů eur. Veřejně to prozradil až mnohem později, neboť jinak by nejspíš musel emigrovat.

Proč to udělal?

Proč manažer Bayernu zachrání jednoho ze svých nejtěžších protivníků před zničením? Vždyť se mohl navždy zbavit úhlavního soka.

Jenže Hoeness je, kromě toho, že se drží křesťanské víry a pomáhá bližním, i člověk, který není krátkozraký. Dokáže vše vidět v širších souvislostech.

„Pokud nemáte soupeře, neexistuje žádná konkurence,“ vysvětlil. „Všude, kde se konají sportovní soutěže, najdete nápady na spolupráci,“ doplňoval profesor Herbert Woratschek z University v Bayreuthu. „Kdyby padl Dortmund, celá bundesliga by utrpěla. Kromě sportovního to má i ekonomický důvod. Borussia díky své velké fanouškovské základně a dobrému obrazu láká. Zmizení atraktivního soupeře z fotbalové scény by byla z dlouhodobého hlediska větší ztráta než ony dva miliony eur.“

Tohle samozřejmě sedí i pro Česko. Bez odvěkého štengrování mezi Slavií a Spartou by nebyla liga tak přitažlivá. O sportovní kvalitě nemluvě. „Hráč se rozvíjí, pokud odehraje za podzim 25 těžkých zápasů. Pokud si jen sedne do českého vláčku Sázaváčku, nikam se nedostane,“ říká jasně Verner Lička.

Proto slávisté měli aplaudovat Tomáši Rosickému, když coby sportovní ředitel Sparty na předsezonní tiskovce zvolal: „Letos mluvíme o titulu a jde podle mě o přirozený vývoj.“

Sparta vyhlásila útok na titul! Je to vývoj, cíl nemůže být jiný, řekl Rosický

Nechme ho ještě v proudu myšlenek pokračovat: „Jdu se Spartou do třetí sezony. Začínali jsme rozvojem mladých hráčů, skládáním kostry mužstva, chtěli jsme zlepšit prostředí a kulturu celého týmu. Skončili jsme třetí a kvalifikovali se do Evropy, vyhráli jsme pohár. V další sezoně jsme skončili druzí a máme trenéra, který má historii úspěchů a vítězství. Čili podle mě nemůžeme mít aktuálně jiný cíl, než si říct, že chceme titul. Jsem sparťan odmala a dobře vím, že minimem musí být účast v Evropě a boj o titul.“

Nelze než podepsat. A je dobře, že k tomu konečně došlo.

„Sparta se dostala z éry Itala Stramaccioniho. Chtělo to postupné kroky. Myslím si, že teď to definitivně vyčistili a je dobrá půda pro ohlášení útoku na titul,“ míní Lička.

Takže - ring volný!

O atmosféru se nebojme. Ta je vždy vyhecovaná. Ovšem teď dvojnásob.

Přeběhlík Plavšič i střet o Krmenčíka

Mohou za to události ze sklonku uplynulé sezony. V zákulisí českého fotbalu se tehdy horečně bojovalo o nového předsedu. Sparta dala otevřenou podporu Karlu Poborskému, slávisté podporovali Petra Fouska. Ten nakonec v dramatické volbě vyhrál.

1:0 pro Slavii.

Do toho vybouchla přestupová kauza Srdjana Plavšiče. Na Letné mu končil kontrakt, slávističtí šíbři využili šance a podepsali s ním úvazek od července. Sparta neměla nárok ani na korunu odstupného. Tady zatím nejsou vítězové a poražení. Všechno objektivně rozplete až budoucnost.

Nicméně jde o mimořádně složité klubíčko.

Sparta kupovala Plavšiče coby extrémně talentovaného jedince, ale během tří roků z něj nedokázala vybrousit útočný diamant. Selhali trenéři, kteří neuměli