Chvátal si užil návrat, zazářil třemi asistencemi: Dřív jsem byl debil

Takový návrat na Andrův stadion jste asi nečekal...

„Je to úplně něco jiného, než jsem čekal. Návrat jsem si skvěle užil, těšil jsem se zpátky do Olomouce. Jsem rád, že tady zase můžu hrát a že jsem pomohl týmu. Asistence jsou navíc.“

Pojďme tedy rovnou k nim: první dvě byly z rohů.

„Upřímně vám povím, že tohle byl první zápas v životě, kdy jsem kopal rohy... (smích) Dozvěděl jsem se to den předem, když nám vypadl na předzápasovém tréninku Pablo (González). Ani na rozcvičce to nebylo ono, trávník byl jakýsi jiný, centry mi nešly. Ale v zápase si všechno sedlo.“

Olomouc - Pardubice: Jednoduchý signál Sigmy z rohu zužitkoval Vepřek, 1:0!

Sebevědomí z vás postupem času sršelo, že?

„Tak to má asi každý hráč, že když se podaří pár věcí, jde sebevědomí nahoru. Kluci si skvěle našli balony z rohů, je to hlavně jejich zásluha. Víte, ani na Zifčáka jsem to tam záměrně na zadní nekopal. Předtím byla nějaká pasáž, kdy jsme honili balon, byl jsem hrozně zatavený, proto jsem šel na roh asi minutu a půl. Díkybohu mi to uletělo přesně až na Zifa... (smích) A pak už člověk vymýšlí i jiné věci než obvykle, ale třetí gól byl zase díky výbornému náběhu Háliče.“

Excelentní pas z půlky hřiště.

„Někdy to zkouším, když je tam prostor, ale asi nikdy jsem nedal hezčí přihrávku v utkání.“

A tři asistence jste někdy zapsal?

„V žácích.“ (úsměv)

OČIMA TRENÉRA VÁCLAVA JÍLKA „Dělat nějaký závěr po jednom utkání je strašně předčasné. Je třeba si říct, že Juraj nemá vůbec jednoduchou pozici v Olomouci, protože minulé angažmá mu tady nevyšlo. Pak hrál dva roky na Slovensku druhou ligu, každý si říkal, co tady bude dělat... Ale on ukázal, že ligu může hrát a že ji může hrát velmi dobře. Naplnil předpoklady z tréninku. Nebýt toho, že vypadl v Polsku na týden, tak byl připraven už na první zápas na Letné. Ta jeho třetí přihrávka byla nádherná, ale nebylo to jen o ofenzivních činnostech. Klobouk dolů, opravdu výborný výkon.“

Slávista Oscar v pátek v Teplicích nahrával Ivanu Schranzovi dvakrát...

„Díval jsem se, super výkon!“

Co vám daly dva roky v druholigové slovenské Podbrezové?

„Fotbalově mi to asi moc nedalo, ale podmínky tam byly dobré. Poznal jsem tam super lidí, kteří mi trochu spravili hlavu. Našel jsem jinou cestu, pomohlo mi to, protože jsem teď jinak nastavený. Je to opravdu jen o hlavě.“

Můžete to rozvést?

„Dřív jsem byl debil. Ale pomohly mi meditace a další věci plus dobří lidé. Předtím jsem se zbytečně hádal, vyhledával konflikty, nesoustředil se správně.“

Takže jste měl před duelem s Pardubicemi v hlavě, že chcete lidem ukázat, že na českou ligu máte?

„Ano. Toto léto jsem měl v hlavě jen to, že se chci vrátit a ukázat, že na ligu mám, že tu můžu hrát. Jsem si vědomý, že ten rok, co jsem tu byl poprvé, nebyl dobrý. Ani co se týče sportovní stránky, ani co se týče mentality. Od prvního dne přípravy jsem byl ale nastavený na vybojování si místa.“

Olomouc - Pardubice: Další roh, další gól! Zifčák využil Letáčkova zaváhání, 2:1

A další ambice?

„V první řadě být zdravý, pak bojovat o místo a být oporou. Na rovinu říkám, že tu mám rok do konce smlouvy, takže bojuji také o svou budoucnost. Fotbal miluji, udělám pro něj vše.“

Jaký byl zápas s Pardubicemi?

„Nepodali jsme výkon, který jsme si představovali a který chceme hrát. Ale jsou i takové zápasy, zvládli jsme to jako tým. Tentokrát nás podržela efektivita, takový je fotbal. Je však třeba se z toho poučit, protože teď jedeme na Slavii a ta by naše chyby trestala ještě více.“