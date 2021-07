Rozjetý Škoda: Góly se ode mě očekávají, Fila zaslouží pochvalu

Se zápasem proti Jablonci budete spokojen, že?

„Určitě. Vstoupili jsme do něj dobře, dali jsme brzo hezký gól. Pak soupeř udělal chybu a dostali jsme se do vedení 2:0, takže poločas byl z naší strany dobrý. Ale věděli jsme, že po přestávce na to Jablonec trošku šlápne a že to nebude nic lehkého. Snažili jsme se hrát svou hru, i když nás chvilkami zatlačili, pak nás uklidnil třetí gól. To už jsme to měli plně pod kontrolou.“

Vaše spolupráce s Danielem Filou vypadala velmi dobře. Jak se vám s ním hraje?

„Na začátku jsem mu říkal, že to musíme odmakat a zvládnout, abychom spolu hráli co nejvíc. Gól nám hrozně pomohl, Ewerton tam udělal fantastickou akci, jsem šťastný za něj. Dal vítězný gól, což se počítá nejvíc.“

Dáváte mu rady?

„Ano, a nejen já a nejen jemu. V kabině se starší hráči s mladšími hodně baví, aby jim pomohli. A jemu obzvlášť. I když je na svůj věk už na vysoké úrovni. Bylo to potřeba, protože v přípravě jsme spolu hráli jen jednou. Ale věřím, že tento systém bude minimálně na některé soupeře platit.“

Váš první gól navíc vypracoval dobrým napadáním soupeře. Měl jste pak už lehkou práci?

„Žádný gól není jednoduchý. Ale Dan do toho šel dobře a vypracoval ten gól on, za to zaslouží pochvalu.“

Takový vstup do angažmá jste si ani nepředstavoval, že?

„Asi ne, ale věděl jsem po diskusích s trenérem, že se ode mě góly očekávají a samozřejmě mě těší, že to zatím plním.“