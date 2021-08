Lischka po dvou gólech za Baník: Užil jsem si to, důvěra těší. Komu děkoval?

Snový návrat?

„Jsem za výhru šťastný, jelikož v Jablonci jsme taky podali dobrý výkon, ale odjeli jsme s prázdnou. Bylo to jen o proměněných šancích. Teď jsme měli za cíl to zvládnout, jsem rád, že to vyšlo. Trochu jsem doufal, že by to takhle mohlo dopadnout, a užil jsem si to. Měl jsem tu hodně kamarádů, známých, rodinu. Za dva góly jsem rád, i jeden by mi stačil.“ (úsměv)

První padl po rohu, ale co ten druhý, když jste zakončoval z voleje míč ve vápně po brejku?

„Už se mě ptalo víc kluků, jak jsem se tam objevil. Předal jsem míč Buchtičovi a šel dál. Trenér po nás chce, ať doplňujeme útok, když je tam prostor. A sešlo se to. Kuzma to dal naslepo krásně do vápna a já byl na správném místě, do akce se zapojilo hodně lidí, je to zásluha všech.“

Přepadly vás před zápasem myšlenky na předchozí nepovedené angažmá v Baníku?

„Ne že bych byl nervózní, ale vybavily se mi všechny ty vzpomínky. Na klub, na město, na fanoušky, do toho spousta známých tváří na tribuně... Naštěstí to dopadlo dobře, dostal jsem strašně moc zpráv s gratulacemi. Jednu bych ale vyzdvihl: tu od pana doktora Štěpána Černého, který mě operoval. To je pro mě nejvíc, takže ho musím takhle ještě zmínit a za vše mu poděkovat.“

A trenérovi za důvěru?

„Jsem za ni rád. Když je důvěra na místě, každému se hraje lépe. Sám od začátku pociťuju, že Baník měl velký zájem. Snažím se to splácet.“

Baník - Zlín: Lischka ideální hlavičkou po rohu otevřel skóre, 1:0

Mohl jste i hattrickem...

„O poločase kluci říkali něco o tom, že za hattrick je dost peněz do kasy. Ale jsem rád i za dva, protože v Jablonci jsem dal jen po gólu a ve Spartě vůbec.“

Naposledy jste se trefil 3. prosince 2018.

„A taky proti Zlínu, že? Je to zatím můj oblíbený soupeř, protože když jsem byl ve Spartě, taky jsem byl jednou se Zlínem vyhlášen hráčem utkání.“

Stejně jako nyní. Jak dlouho bude trvat návrat do bývalé optimální formy? Kouč Smetana říkal, že můžete hrát ještě lépe...

„Ještě cítím, že to není úplně optimální běžecky, protože jsem měl dlouhý výpadek. Jedna věc je trénovat, ve Spartě jsem byl v plné zátěži, ale chyběla mi zápasová praxe. To teprve musím nabrat. Ale neměl by to být problém, už jsem byl v této situaci po operaci, vím, na čem jsem.“

A na čem je Baník?

„Nechceme vyhlašovat, na co máme nebo nemáme. Je fakt třeba jít zápas od zápasu, protože fotbal je v tomhle nevyzpytatelný. Můžete hrát dobré zápasy, ale pak vám vše otočí jeden nepovedený zápas. Sezona je navíc teprve na začátku.“

Takže přehnaná euforie nehrozí?

„Myslím, že ne, i trenér na to bude určitě upozorňovat, pořád nám to připomíná. Musíme dál pracovat a pokračovat v tom, co po nás chce. Uspokojení nepřijde, ale budu rád, když nám takový výkon a výsledek psychicky pomůže a zvedne zdravé sebevědomí. Nicméně samo to nepůjde, je třeba na to neustále navazovat týmovostí a pracovitostí.“

SESTŘIH: Baník - Zlín 5:1. Demolici Fastavu řídil dvougólový Lischka

Ještě vám někdo občas připomene, že jste to právě vy, kdo má nahradit Patrizia Stronatiho?

„Myslíte, jestli cítím nějaký tlak? Ten tu byl od fanoušků, když jsem přicházel. Logicky. Protože Zio je strašně dobrej stoper, vybudoval si tu jméno, získal si fanoušky a zanechal v Baníku velkou stopu. Já jsem přišel jako náhrada, ale dlouho jsem nehrál, trochu jsem nevěděl, co od sebe očekávat. Jsou to jen dva zápasy, ale snad budu pokračovat takhle i dál.“

Vypadá to, že vám sedí kooperace s Jaroslavem Svozilem, že?

„Spolupráce je super! S Jardou jsem si sedl na hřišti i v osobním životě, což je za mě velké plus. Není to jen o fotbale, hodně se bavíme, jsme spolu i na pokoji. Jsem za to rád, je to pro mě důležité.“

Postoupí Sparta přes Monako?

„Asi to není otázka úplně na mě, ale neznamená, že když jsem teď v Baníku, tak Spartě nepřeju. Mám tam spoustu kamarádů, s klukama jsem ve spojení, přeju jim to nejlepší. Jsem rád, že zvládli Rapid, a doufám, že zápasem v Liberci se naladili na Monako. Věřím, že výborný výkon jim pomůže a třeba jim postup vyjde. Nic není nemožné.“