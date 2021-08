„Kačkovo“ probuzení, Bílkova změna i level 2:1. Co vedlo Plzeň k výhře?

Míčové finesy a kombinace na krátkou vzdálenost nahradila agresivita a síla. V Plzni se projevuje rukopis Michala Bílka, který tým mění víc do rychlosti a přímočarosti. Západočechům vstup do sezony vychází, výsledkem jsou čtyři výhry 2:1. Jak si tým došel pro tři důležité body na hřišti Bohemians?

Bílkova klíčová změna

Do kabin šli spokojenější domácí hráči, Bohemians vedli po penaltě Davida Puškáče. Michal Bílek s Pavlem Horváthem do druhého dějství překopali herní styl, místo tápajícího Jhona Mosquery vyslali na plac druhého útočníka Jeana-Davida Beauguela. Odvážný tah vyšel, Beauguel vyrovnal z penalty a druhý útočník Chorý nabil na gól Káčerovi. „Byl to správný krok, dostali jsme se do hry. Naše hra se zvedla, daleko víc jsme podrželi míč a byli pro soupeřovu branku nebezpeční,“ těšilo Bílka.