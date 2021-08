„Lišák“ bude oporou, věří Novotný. Proč se sparťané těšili do Ostravy?

Byl jedním z řady stoperů, kteří měli vyřešit letité trable pražské Sparty ve středu obrany. Ale ani David Lischka se po svém přestupu z Jablonce nechytil. Nyní před ním stojí nová výzva: ukázat, že na něm může stát defenziva ostravského Baníku, kam odešel na hostování. A úvod sezony naznačil, že by tam do sebe mohlo vše zapadnout. Při triumfu nad Zlínem 5:1 navíc třiadvacetiletý obránce dvěma góly dokázal, že umí být platný i na opačné straně hřiště. „Věřím, že v Ostravě bude jednou z opor,“ říká ve speciálním videorozhovoru někdejší uznávaný stoper Letenských Jiří Novotný.

Novotný souhlasí s tím, že Lischka zatím naplňuje osud hráčů, kteří září v menších klubech, ale v pražských „S“ narazí na jiný level. „Sparta není pro každého,“ upozorňuje. Zároveň však připomíná i objektivní faktory, které bránily tomu, aby se bývalá opora Jablonce na Letné prosadila. Když se v létě Lischka přesunul do Ostravy, vrátil se do důvěrně známého prostředí: vždyť je odchovancem Baníku. A comeback mu zatím svědčí, jak ukázal hlavně ve druhém ligovém kole. Mohl by tak plnohodnotně nahradit Patrizia Stronatiho, jenž odešel do maďarského týmu Puskás Akadémia.

Novotný, jenž oba stopery srovnává, také zavzpomínal na to, proč se spolu se sparťanskými spoluhráči rád vydával na „nepřátelské území“ tehdejších Bazalů...

