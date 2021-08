Liberec dohrával opět v deseti: Jsme tým, Havču podržíme, říká Chaluš

Žádné výčitky, nebo mytí hlavy Filipa Havelky. Prý se taková věc může přihodit každému. „Podpoříme ho. Jasně, byla to hloupost, ale my jsme tým. To jsme chtěli ukázat na hřišti, že Havču podpoříme výkonem. Takhle bychom podrželi každého,“ říkal po utkání liberecký stoper Matěj Chaluš, jeden z nejlepších hráčů remízového duelu s Hradcem Králové.

Šedesát minut jste se bránili v deseti. Nakolik si ceníte výsledku 1:1 a zisku prvního bodu v sezoně?

„Po těch událostech během utkání si remízy ceníme, protože jsme vytěžili maximum možného. Byť si myslím, že jsme byli nebezpečnější než soupeř. Ke konci jsme nějaké šance měli. Hradec měl závary jen ze standardek, ze hry jsme je do ničeho nepustili. Výsledek ale musíme brát, když hrajeme hodinu o deseti.“

Do zápasu jste měli skvělý vstup. Hradec jste téměř půl hodinu do ničeho nepustili, pak ale došlo ke zbytečnému vyloučení Filipa Havelky. Budete mu oslabení mužstva vyčítat?

„Nebudeme, podpoříme ho. Jasně, byla to hloupost, ale my jsme tým. To jsme chtěli ukázat na hřišti, že Havču podpoříme výkonem. Takhle bychom podrželi každého. Byli jsme nažhavení, připravení za každou cenu nad Hradcem vyhrát, ale to, co se stalo… Máme bod. I v deseti jsme si dokázali, že dovedeme držet pohromadě.“

V minulém kole byl také celkem brzo vyloučený Theo Gebre Selassie. V oslabení jste během úvodních tří kol odehráli celkem třiadevadesát minut…

„Asi si na to budeme muset pomalu zvykat… (pousměje se) Dva zápasy ze tří jsme hráli v deseti, je to těžký. Na kluky se ale nezlobíme. To se může stát každému.“

Hradec hrozil centry ze stran na vysokého hráče Vašulína, Dvořáka a střídajícího Krále. Byl to pro stopery složitý zápas?

„Ano. Věděli jsme, že Hradec má velkou sílu ze standardek, což ještě podpořilo vyloučení Havči. Byli jsme pod tlakem, náročné to bylo vážně hodně. Škoda, že jsme jeden roh neuhlídali.“

Získali jste první bod, odpoutali jste se z posledního místa v tabulce. Pomůže vám to?

„Nevím, jestli získaný bod. Pořád je to ztráta, jeli jsme Hradec porazit. Důležitější ale je, že jsme ukázali soudržnost, že dovedeme hrabat jeden za druhého. Na tom můžeme stavět.“