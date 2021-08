Na Vrbu málo gólů, zraněný Dočkal i rozjetý Hancko. Co ukázala Sparta?

I třetí ligový zápas Sparta ovládla. Navíc podruhé v řadě s nulou v zádech. Ovšem do zpěvu Pavlu Vrbovi po výhře nad Karvinou (2:0) zrovna nebylo. Přišel o kapitána Bořka Dočkala a trápilo jej, že sparťané nepřidali více branek. Příležitosti přitom měli. „Mrzí mě, že jsme nebyli přesní a důslední v ofenzivě,“ pronesl kouč Letenských. Co dalšího sobotní zápas ukázal?

Čekání na kapitána Jako by Sparta těch marodů za poslední dny měla málo. V sobotu odpoledne jí dost možná přibyl další. A rozhodně ne ledajaký. Duel s Karvinou skončil už po prvním poločase pro kapitána Bořka Dočkala, jenž si poranil koleno. „Musí na vyšetření do nemocnice, podle toho uvidíme. Začal mít problémy s kolenem, ale nechci spekulovat. Dozvíme se to po testech, teď bližší informace nemám,“ prohlásil trenér Vrba. Na marodce Letenských už jsou Ladislav Krejčí mladší i starší, Casper Höjer, Lukáš Štetina. Někde na pomezí pak laboruje Lukáš Juliš. Kapitán Sparty Bořek Dočkal v souboji s Jeanem Mangabeirou z Karviné • Foto ČTK / Šimánek Vít

Dva góly? Pro Vrbu málo Chce, aby jeho tým útočil a dával góly. Proti Karviné viděl Pavel Vrba od svých svěřenců dva, přesto nebyl úplně spokojený. „Jsem rád, že jsme se dostali i do několika dalších příležitostí. Kazilo to, že jsme ve finální fázi byli nepřesní a šance neproměňovali. Zápas pro nás mohl být v mnohem větším klidu. Mrzí mě, že jsme v koncovce byli nedůslední,“ uvedl zkušený kouč. Tahle slova mířila do velké míry k Adamu Hložkovi, který sice otevřel skóre, pak ale dvě stoprocentní šance zadupal. Sparta - Karviná: Hložek v další naprosté tutovce! Hanckův lob následně málem zapadl za Neumana Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Hancko zareagoval na Vrbu Nemusel nic říkat. Žádná jízlivá a úzkoprsá slova. Jen hrál fotbal, který se od něho žádá a který umí. Po Monaku se Dávid Hancko dočkal od Pavla Vrby mírné kritiky. „Čekal jsem, že nám pomůže víc, především směrem do ofenzivy,“ pronesl kouč Sparty. Reakce? Hancko byl v sobotu proti Karviné nejlepším hráčem na hřišti. Připsal si parádní asistenci u Hložkova gólu a druhou mu sparťanský forvard sebral špatnou koncovkou. I ve druhém poločase měl slovenský reprezentant žízeň. Karvinského brankáře Neumana chtěl nachytat obstřelem, který jej sotva vyškrábnul na roh. Hancko ukázal, proč za něj Pražané neváhali poslat do Itálie přes 60 milionů korun. Sparta - Karviná: Hložek se krásně uvolnil a obstřelil Neumanna! 1:0

Šest zápasů v 18 dnech Ač sobotní slunné odpoledne nabízelo ideální podmínky pro fotbal, sparťanský trenér Pavel Vrba si je představoval poněkud jinak. Pražané proti Karviné sehráli šesté soutěžní utkání v posledních 18 dnech. Velký zápřah. Jenže kouč rudých si rotaci po náročné úterní bitvě s Monakem mohl dovolit jen z části. „Zápasů je strašně moc. Na hráče je to velká zátěž. Nás ale hlavně limituje marodka,“ posteskl si Vrba. Podle informací Sportu vedení Sparty možný odklad zápasu neiniciovalo, ani o něj nežádalo. Tato možnost byla Letenským nabídnuta ze strany Ligové fotbalové asociace. Po zjištění, že slezský soupeř nebyl odložení duelu nakloněn, tohle téma Sparta uzavřela. „Tím to pro nás haslo,“ uvedl Vrba. Vrba: Po Monaku to nebyla taková lehkost. Dočkal musí na vyšetření