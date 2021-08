Vrbovi důležití muži! Posila s čísly, univerzál s formou i kapitán

Adam Hložek

útočník

zápasy: 6

minuty: 468

góly/asistence: 2/1

Čím je důležitý: Po přesunu na hrot nikoho do sestavy moc nepouští. Výjimkou byl Lukáš Juliš v Liberci. I tak ale přišel v průběhu do hry a skóroval. Zopakoval to i v sobotu s Karvinou.