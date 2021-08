Pelta byl za rozhodčími! Nechápu, zlobil se Klusáček. Rada zuřil

Žluté karty pro oba trenéry, penalta po intervenci VAR na každé straně. A navrch první velký skandál této ligové sezony. Trenér Bohemians Luděk Klusáček po remíze 2:2 v Jablonci obvinil majitele domácího klubu Miroslava Peltu, že byl o přestávce v kabině rozhodčích. Což je samozřejmě z etického hlediska zcela nepřijatelné, navíc to zakazují i řády.

„Je to věc, kterou nechápu a cítím to jako problém,“ uvedl Klusáček. „Narážíme na věci, které nejsou dobře a fotbal tím trpí.“

Jen pro pořádek – hlavním sudím utkání byl Tomáš Klíma, asistenty Jakub Hrabovský s Danem Vodrážkou a čtvrtým rozhodčím Karel Hanousek.

Domácí kouč Petr Rada se po otázce, zda věděl o Peltově přestávkové audienci u sudích, rozlítil.

„Mně to nezajímá, tohle mi nepodsouvejte. Jak se na to můžete vůbec ptát, to si děláte srandu. Já se starám o mančaft, do toho mě netahejte!“ křičel Rada. „Klusáček ať se nestará o věci, do kterých mu nic není. Před jejich penaltou byl otočený aut, měli jsme házet my,“ dodal ve velkých emocích.

Nervy zkušenému kouči nicméně tekly i v utkání, které se pro jeho tým dlouho nevyvíjelo dobře. Zkraje druhé půle proto dostal za výroky směrem k rozhodčím žlutou kartu.

„Jen jsem si stěžoval, že se protahuje hra. A pomezní si na mě stěžoval jako ve škole, že mu vzali hračku,“ vysvětlil Rada.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 77. Pilař, 83. Čvančara Hosté: 16. Puškáč, 90+4. J. Kovařík Sestavy Domácí: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Považanec – Malínský (65. Pleštil), Houska (81. Hübschman), Kratochvíl (65. Čvančara), Pilař (90+2. Martinec) – Doležal (C) (90+2. Surzyn). Hosté: Bačkovský – M. Dostál (C) (87. Koubek), Köstl, Bederka, Vondra – Ljovin, Květ (80. Vacek) – Fulnek (66. Bartek), Hronek, J. Kovařík – Puškáč (66. Keita). Náhradníci Domácí: Hrubý, Martinec, Štěpánek, Surzyn, Hübschman, Pleštil, Čvančara Hosté: Valeš, Krch, Bartek, Keita, Novák, Vacek, Koubek Karty Domácí: Považanec Hosté: Köstl, Ljovin Rozhodčí Klíma – Hrabovský, Vodrážka Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2 693 diváků

