Bílek: Šulc má naši jednoznačnou podporu. Góly bude dávat

Klidně mohli dát deset branek, nakonec byli rádi za hubené – a typické – vítězství 2:1. Plzeň podruhé za sebou otočila nepříznivě se vyvíjející scénář a ve FORTUNA:LIZE si drží stoprocentní bilanci. Se Slováckem ztrácela 0:1, po vyloučení Stanislava Hofmanna však v druhém poločase překulila zápas na svoji stranu. Rozhodující ránu zasadil slabému oponentovi Jhon Mosquera. „Bylo to na jednu bránu,“ pravil nadšeně Michal Bílek. Ve čtvrtek by ale totožné skóre Viktoria nebrala…

Měli jste masivní počet třiceti střel, Slovácko jen jednu. Co říkáte na vaši dominanci?

„Trochu to připomínalo zápas ve Walesu, kdy jsme také měli převahu, vytvořili si několik brankových situací, které jsme ale neproměnili. V první půli se soupeř dostal přes naši levou stranu do protiútoku a hned udeřil. Byla to pro nás nepříjemná rána, ale vzchopili jsme se. Dobře jsme kombinovali, měli jsme tam situace, kdy jsem byli pro soupeře nebezpeční. Pak přišlo vyloučení Hofmanna, a po pauze už to bylo na jednu bránu.“

Podruhé pod vaším vedením hrál v základní sestavě Adriel Ba Loua. Podpořil kvalitní ofenzivní výkon týmu?

„Podali jsme týmový výkon a Balu do toho zapadl. Hrál velmi dobře, měl tam několik zakončení, pracoval jako ostatní. Jsem s ním spokojený. Po ráně ve Walesu je ale třeba pochválit celé mužstvo. Udělali jsme dost změn v základní sestavě, které se osvědčily. Můžeme být spokojení.“

Měli jste spoustu šancí, hlavně opět Pavel Šulc, nicméně nejen on.

„Stoprocentní příležitosti musíme proměňovat. Ne vždy si vytvoříme tolik brankových situací. V koncovce musíme zachovat chladnější hlavu. Šulcik se do možností dostává, v neděli to nedal, ale má naši velkou podporu. Jde tomu naproti, góly dřív nebo později začne dávat.“

Po zápase vypadal, že je jediným zklamaným hráčem z vašeho týmu. Hlavně v závěru zazdil dvě sóla a jednu další obří možnost. Budete s ním o tom mluvit?

„Celý zápas odpracoval, měl toho plné zuby a je pravdou, že i v kabině působil skleslým dojmem. Sám ví, že těch gólových situací bylo na jeden zápas až moc. Jak jsem ale řekl: má naši jednoznačnou podporu. Budu s ním určitě mluvit, jednou to přijde. Věřím tomu, že ve čtvrtek si zase něco vytvoří a tentokrát to promění.“

Co jste sledoval zařazením Jhona Mosquery na pozici levého obránce?

„Měli společně s Faltou za úkol rotovat, ale víc času v defenzivní pozici byl Mosqi. Zvládl to celkem dobře, ale bohužel jsme po této straně dostali gól. Nebyla tam kvalitní domluva. Nicméně dál je to určitě varianta. Mosqi dovede podpořit útočnou fázi, je silný v osobních soubojích, má dobrý centr.“

Ceníte si výkonu i proto, že jste ho podali proti Slovácku, které se v poslední době umí dostat Plzni pod kůži?

„Rozhodně. Slovácko je výborný tým, o to víc mě těší, že jsme je přejeli. Nikoliv výsledkově, ale herně určitě.“