Liberec bere ze Sparty Frýdka: Brácha hodně chválil. Kouč měl tlačit na čas

Po vleklých dohadech je hotovo. Christian Frýdek opouští Spartu a přestupuje do Liberce, kde se pokusí nakopnout kariéru. V úzkém kádru Severočechů šance přijde. „Jde o mladého hráče do rozvoje. Přirovnal bych ho k Michalu Beranovi," přemítal Pavel Hoftych, kterého mrzí, že netlačil na uspíšení celé akce. Co letenskému odchovanci říkal o angažmá na severu starší bratr Martin?

První kontakt proběhl už při řešení transferu Jakuba Peška do Sparty, kluby se tehdy domlouvaly, kteří hráči zamíří na oplátku do Slovanu. Frýdek byl jednou z voleb, přetahovaná se ovšem překvapivě táhla. „Zájem proběhl už někdy před měsícem, celou dobu se jen jednalo... Jsem rád, že to dopadlo," komentoval 22letý záložník.

S libereckým koučem byl v kontaktu už v období přípravného duelu Slovanu s letenskou rezervou na začátku července. „Řekli jsme si, co od angažmá čekáme. Vše se sešlo," liboval si Frýdek. První dvě kola sezony stál, trénoval se Spartou. Pavel Hoftych nebyl spokojený s prodlevami, které zbrzdily příchod. „Škoda, že se to táhlo tak dlouho. Christian mohl být v týmu už dávno," krčil rameny.

Šéf lavičky zpětně lituje, že se do přestupové hry nezapojil. „Je to chyba. Měl jsem víc tlačit, aby s námi hráč šel do přípravy, než se dořeší formality. Ztratili jsme zbytečně čas."

Sparťanský odchovanec ještě před dotažením formalit požádal o radu bratra Martina (29), který pod Ještědem působil mezi lety 2013-15. Teď hraje ve švýcarském Luzernu. „Bavili jsme se hned, jak jsem se dozvěděl o zájmu klubu. Brácha nemůže říct na Liberec špatné slovo."

„Když hrál za Slovan, říkal, že by ve městě chtěl dožít. Hrozně se mu tam líbilo, mluvil vážně jen v superlativech," pokračoval mladší z Frýdků, na něhož mají Pražané ve smlouvě zanesené předkupní právo. Ofenzivní záložník zaznamenal během dosavadní kariéry jediný prvoligový start, v roce 2016 naskočil na 11 minut do utkání s Karvinou.

„Jde o mladého hráče do rozvoje, je šikovný pod hrotem," popisoval Hoftych novou posilu. „Přirovnal bych ho k Michalu Beranovi, který u nás také působil," dodal. Slavistický středopolař aktuálně hostuje v Pardubicích.

Liberec dotáhl příchod šesté letní posily, ze Sparty bere už třetího hráče. Filip Havelka a Ondřej Novotný ovšem na severu jen hostují.