Kopecký: Sparta může v Monaku jen získat. Jak by potrestal Peltu?

Suverénní Sparta s Plzní, jablonecký šíbr Miroslav Pelta v kabině rozhodčích i kontroverzní odklad zápasu Slavia vs. Olomouc. Nejen tyhle události přineslo třetí kolo FORTUNA:LIGY, které bylo hodně pestré. „Nejvíc jsem byl zvědavý na výkony pohárových zástupců, kterým se dařilo,“ říká bývalý trenér české jednadvacítky či mistrovských Vítkovic Ivan Kopecký, ligový expert iSport.cz a deníku Sport. V zamčené části rozhovoru mluví o tom, co by mohlo pomoct sparťanskému ofenzivnímu klenotu Adamu Hložkovi, jak by sankcionoval Peltův výlet za sudími či co brzdí české kluby na cestě mezi evropskou elitu.