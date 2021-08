Jindřišek vyhlíží comeback: Chci mladé ještě prohánět. Co kauza Pelta?

Čtyři měsíce a dvanáct dnů. Tak dlouho si Josef Jindřišek nezahrál ligu. Kapitán Bohemians se nejdřív osm týdnů dával dohromady po otřesu mozku a sotva začal běhat, ozvalo se koleno. Ve čtyřiceti letech mu v hlavě blikla i myšlenka na konec kariéry, ale teď ho zase hřeje naděje: v sobotu podruhé hrál za béčko „klokanů“ a pomalu může vyhlížet návrat do FORTUNA:LIGY. „Je to na dobré cestě,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

Předevčírem zaťukal na dveře kanceláře trenéra Luďka Klusáčka a zeptal se ho: „Můžu si v sobotu zkusit devadesát minut?“

JOSEF JINDŘIŠEK Narozen: 14. února 1981 (40 let)

Výška/váha: 178 cm/83 kg

Pozice: defenzivní záložník

Klub: Bohemians 1905

Kariéra: Sokol Plavy (1987–1989), Sokol Držkov (1989–1991), Sokol Plavy (1991–1993), Jablonec (1993–2006), Dukla Praha (2000), Velké Hamry (hostování, 2001–2002), Sigma Olomouc (2007–2009), Fulnek (hostování, 2008), Bohemians 1905 (od 2009)

Ligová bilance: 373 zápasů/24 gólů

Úspěchy: 2x postup do první ligy (2009, 2013), osobnost FORTUNA:LIGY 2019/2020

Kouč se shovívavě usmál a povolil mu méně.

„Zatím šedesát, Pepo…“

Josef Jindřišek je od nové sezony nejstarším hráčem FORTUNA:LIGY, ale teď ho můžete vídat v ČFL. Minulou neděli si střihl první poločas proti Velvarům a dnes dopoledne naskočil na hřišti béčka Liberce.

„Je fajn být zpátky,“ poví ostře sledovaný rekonvalescent. Vleklé trable se zdravím jsou pryč a energický záložník pomalu může myslet na překonání letitého rekordu Zdeňka Prokeše v počtu ligových zápasů za Bohemians.

Myslíte na něj?

„V první řadě chci být zdravý, což není málo.“

Chápu, v poslední době jste víc marodil, než hrál.

„Mám radost, že můžu trénovat naplno, i když na ligu to ještě úplně není. Dlouho jsem ji nehrál, ale už to ani tak nevnímám. Horší to bylo v době, kdy jsem kurýroval koleno. Byl jsem pěkně naštvanej.“

Teď už zase hrajete, i když „jen“ za béčko. Sedí vám třetí liga?