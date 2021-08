Kuchta: Šedu jsem si připravil. Škoda? Můj mentor, škoda, že není u nás

Jak si vítězství v Mladé Boleslavi po vyřazení z Ligy mistrů ceníte?

„Po náročném programu a vypadnutí s Ferencvárosem jsme se chtěli mobilizovat a zvládnout venkovní zápas. Rodilo se velmi těžce, protože jsme přežili neuznaný gól soupeře a pak nám pomohl náš první gól a červená karta pro domácí. Měli jsme to už ve své režii a jsme rádi, že si odvážíme do Prahy tři body.“

Oddechli jste si hodně, že rozhodčí nakonec branku Jiřího Skaláka na popud VAR neuznal?

„Oddechli, protože jsem si nemyslel, že by to byl faul. Šel jsem na půlku s tím, že prohráváme. Ale nakonec to asi faul na Oscara byl, to nám pomohlo. Začali jsme sice v dobrém tempu, ale pak byla pasáž, kdy jsme pustili Boleslav do šance.“

Podobný gól jste dal Janu Šedovi už za Liberec. Vzpomněl jste si na tu situaci?

„Věděl jsem, že brankář domácích má problémy s rozehrávkou, připravil jsem si ho tak, abych to dopresoval. Chtěl jsem, aby balon, který do mě nastřelil, skončil ještě ve hřišti a povedl se mi neskutečný první dotek. Dal jsem si to před prázdnou bránu a dorazil to tam. Jsem rád, že jsem mančaftu pomohl, gól byl důležitý, abychom první půli dohráli.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 0:2. Sporný (ne)gól, po červené kartě dominovali hosté

Uklidnilo vás vyloučení Vojtěcha Smrže směrem k druhé půli?

„Ano. Chtěli jsme pokračovat v tom, v čem jsme končili první poločas, když nám to Boleslav vyloučením svého hráče usnadnila. Naše síla byla v dostřídání, náhradníci nám zase pomohli. Takhle to potřebujeme.“

Nicméně vás asi mrzí, že jste svou výhru nepotvrdili dřív. I když šance na to určitě byly.

„Byli jsme nekvalitní ve finální fázi, několik brejků jsme uspěchali. Ten uklidňující druhý gól mohl přijít dřív. Ale jsme rádi, že jsme vyhráli s nulou a dali aspoň dva góly.“

Nastoupil jste proti dvěma bývalým kapitánům Slavie – Marku Suchému a Milanu Škodovi. Jaké to bylo?

„Máru jsem nezažil, ale je to slávistická persona. Škoďák byl můj mentor, když jsem šel ve Slavii z dorostu do áčka, je to velká škoda, že ho nemáme v našem mužstvu. Vedení Boleslavi udělalo dobře, když tyhle dva borce angažovalo, protože mají mužstvu co dát. Tady se nebude vyhrávat snadno.“