Jarolím o neuznaném gólu: Trend má být jako na EURO, tohle se nepíská

Byl zklamaný z porážky i z toho, že gól Jiřího Skaláka za bezbrankového stavu neplatil. Mladá Boleslav mohla jít proti Slavii do vedení. „Když budeme zkoumat každou situaci, tak si vždycky na každé něco najdete. Trend by měl být takový jako na EURO, tedy takový, že tyhle souboje se nepískají,“ divil se trenér Středočechů Karel Jarolím po utkání, v němž jeho soubor prohrál s mistrem nakonec 0:2.

Jak jste utkání viděl?

„Shrnu to stručně. O výsledku rozhodly tři momenty. Neuznaná branka, chyba Honzy Šedy a červená karta pro Smrže. Ve druhém poločase jsme se chtěli spoléhat na nějaký rychlý protiútok nebo na standardní situaci, z níž bychom mohli udeřit. Bohužel se nestalo. Měli jsme pár dobře se vyvíjejících situací, ale ve finále jsme si s tím neporadili. Druhý gól už byl jen kosmetickou úpravou výsledku.“

Stihl jste už prozkoumat neuznaný gól Jiřího Skaláka? Co jste posouzení této situace říkal?

„Byla tam hra tělem, hlavní rozhodčí byl nedaleko situace a branku uznal. Když budeme zkoumat každou situaci, tak si vždycky na každé něco najdete. Trend by měl být takový jako na EURO, tedy takový, že tyhle souboje se nepískají.“

Mladá Boleslav - Slavia: Šedova hrubka, Kuchta brankáře obešel a poslal hosty do vedení! 0:1

Co řeknete Vojtěchu Smržovi, který byl v závěru první půle vyloučen za to, že se ohnal po Ondřeji Lingrovi?

„Nejdřív tam byla nedovolená hra tělem, ale reakce od Vojty Smrže byla nepřiměřená, neměl by si to dovolit, obzvlášť když už běžel nastavený čas prvního poločasu. Pro nás to bylo oslabení.“

Bolí porážka hodně?

„Jsme zklamaní. Věřili jsme si. Nemůžu říct, že by Slavia měla v prvním poločase nějakou vyloženou šanci. Ještě Jirka Skalák měl příležitost, kdy to měl na dlouhou nohu, zakroutilo se to těsně na branku. To byl taky důležitý moment.“

Mladá Boleslav - Slavia: Smrž loktem zákeřně udeřil Lingra, po zásahu VAR dostal červenou