Kuchta zase načapal Šedu. Napadání jako hlavní zbraň střelce Slavie

Slávistický útočník Jan Kuchta ví, jak vyzrát na boleslavského gólmana Jana Šedu. Tři ze svých třiceti ligových branek dal důrazný forvard právě nynější jedničce Středočechů. První zaznamenal ještě v době, kdy působil ve Slovácku. Tehdy proti Boleslavi jen mírnil debakl 1:5, Šeda s hlavičkou z malého vápna mohl těžko něco dělat. V dalších dvou klíčových střetech s Kuchtou ale ošklivě zaváhal, obě situace byly skoro jako dvojčata.

První moment je starý rok a dva měsíce. Liberec, kde tehdy Kuchta hrál, hostil Mladou Boleslav. Jaroslav Zelený vhodil aut na Šedu, který si začal míč rovnat k odkopu. Kuchta na něj vystartoval, a než se brankář rozhoupal, byl u něj. Šeda pak napálil balon do blonďatého útočníka, od nějž se odrazil do sítě.

Liberec - Mladá Boleslav: Vyrovnáno! Šeda trefil do nohy Kuchtu a míč skončil v síti, 1:1

Podobně Kuchta nachytal zkušeného muže v rukavicích v sobotu. Šeda dostal zpětnou přihrávku, při kontrole míče si nevedl jistě, a když chtěl vykopávat, bombarďák „sešívaných“ ho dostoupil. Šeda soupeře trefil, balon skočil do běhu Kuchtovi, pro něhož už nebyl problém, aby ho dovezl do odkryté brány.

Jeden ze dvou nejlepších střelců uplynulého ligového ročníku si slabé Šedovo místo načetl. „Věděl jsem, že brankář domácích má problémy s rozehrávkou, připravil jsem si ho tak, abych to dopresoval. Chtěl jsem, aby balon, který do mě nastřelil, skončil ještě ve hřišti. Povedl se mi neskutečný první dotek. Dal jsem si to před prázdnou bránu a dorazil to tam,“ líčil spokojeně Kuchta.

Mladá Boleslav - Slavia: Šedova hrubka, Kuchta brankáře obešel a poslal hosty do vedení! 0:1

Na trenéra domácích Karla Jarolíma šly v tu chvíli mrákoty, gólmana nevzal na milost ani poté, co v dalším průběhu utkání zlikvidoval několik dobrých příležitostí Slavie. „Ano, podržel nás, ale to jsme už prohrávali. Bohužel se podepsal pod naši porážku,“ zlobil se Jarolím.

Dotěrné napadání, agresivní dostupování, hodně běhání při rozehrávce soupeře, tyhle aspekty patří ke Kuchtovým přednostem. V sobotu byl za práci a píli odměněn. „Do téhle pozice jdete třeba dvacetkrát nebo čtyřicetkrát a nic z toho není, ale je důležité v tom pokračovat, pak se vám to jednou takhle vrátí. Tuhle práci děláte často, je to spousta naběhaných metrů. Jsem rád, že se to Kuchtičovi zase jednou vrátilo,“ pochvaloval si kouč Slavie Jindřich Trpišovský.