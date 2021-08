iSport podcast: Baník našel správnou notu. Může ve špičce vystřídat Plzeň nebo Jablonec?

Skvělý start do nového ročníku FORTUNA:LIGY zažívá Baník, který vyhrál i ve třetím ze čtyř utkání nové sezony, když po vynikajícím výkonu porazil Pardubice 3:1. A tak se nový iSport podcast věnuje právě ostravskému týmu, který zažívá výsledkově i výkonnostně možná své nejlepší období po návratu do ligy pod majitelem Václavem Brabcem.

Proč Baník jede a může mu dobrá forma vydržet i do konce sezony? Může Ostrava vystřídat v ligové špičce Plzeň, Baník nebo Jablonec a zařadit se za Spartu a Slavii? Půjde letos konečně do pohárů?

Nejen to je tématem nového iSport podcastu - podíváme se i na letní přípravu a fyzickou kondici, příchod Tomáše Galáska, stejně jako případných sponzorů i investorů, ale také na to, jaký je Ondřej Smetana jako trenér a jestli má Baník směrem dovnitř i ven uzavřený kádr.

O tom všem a celé řadě dalších záležitostí v novém díle iSport podcastu vysílaném živě na iSport.cz a YouTube kanále deníku Sport diskutovali redaktoři deníku Sport Michal Kvasnica a Martin Vait - a odpovídali i na otázky vás, diváků a posluchačů. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty a v podcastových aplikacích.

0:00 Baník našel správnou notu. Co přinesl Galásek, je Ostrava lépe fyzicky připravená?

11:56 Jak se Baníku podařilo udělat dobrý řez kádrem a změnil klub transferovou strategii? Dává víc peněz na přestupy?

19:46 Jak Baník objevil Almásiho? Měl by klub víc sahat po posilách na Slovensko? Bude Lischka lídrem po Stronatim?

29:48 Může Baník ve špičce vystřídat Plzeň nebo Jablonec? Posunul se klub v hledání sponzorů a partnerů po spolupráci s Fortunou a Hyundai?

36:42 Jaký je Smetana trenér? Resuscitovali se navrátilci Kuzmanovič či Potočný? Co Jánoš a je kádr prakticky uzavřený?

48:41 Může se Baník měřit s nejlepšími? Na co má v letošní sezoně?