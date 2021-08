Bílek: První místo je odměna pro hráče. Ba Loua a odchod? Uvidíme

Vyšplhali jste se na první místo tabulky. Co na to říkáte?

„Před zápasem jsem hráčům říkal, že v případě vítězství se dostaneme na první místo. Jsem rád, že se to povedlo. Nebyl to žádný krásný zápas, neinkasovali, dali jsme branku ze standardky, měli jsme i další tři tutové šance. Hybšem a dvakrát Ba Louou. Škoda, že jsme jednu neproměnili. Jsem rád, že jsme to tady dobyli, protože vyhrát v Liberci není jednoduché.

Vnímáte průběžný posun na čelo F:L jako odměnu za dosavadní odvedenou práci?

„Ano, první místo je odměnou pro kluky, protože dobře pracují. Nebyl ligový zápas, kdy bychom měli problém s přístupem. Těší mě, že jsme chytili začátek soutěže, je důležitý. Nesehráli jsme dobrý zápas ve Walesu, jinak jsme všechno poměrně zvládli. Dokázali jsme si, že když hrajeme organizovaně a poctivě, přináší to dobré výsledky. Máme také dostatečně široký kádr. Kluci, kteří vypadali, že se do mužstva ani nedostanou, tak dnes pravidelně hrají. Třeba Janošek nebo Káčer.“

Stejně tak Radim Řezník. Dnes zápas rozhodl.

„Nevěděli jsme, jak to s Radimem bude. Vypadalo to, že s námi nezůstane. Nakonec kvůli velké marodce jsme si ho stáhli z béčka. Zvládá to velmi dobře. Na postu pravého beka má konkurenci v Milanu Havlovi. Oba jsou ofenzivní, schopní dát gól. Jsem rád, že šanci, kterou dostal, čapnul.“

Víc a víc příležitostí dostává Adriel Ba Loua. Podle zdrojů iSport.cz je však na spadnutí jeho odchod do Polska. Můžete se k jeho pozici v týmu vyjádřit?

(do řeči vstupuje tiskový mluvčí Václav Hanzlík) „Jako klub nebudeme žádné transferové spekulace komentovat.“ (slovo si bere zpátky Bílek) „Pro nás je platný, hlavně v ofenzivě. Dnes se rychlostí dostal do dvou šancí, bohužel je neproměnil. Uvidíme, jak to s ním bude v budoucnu.“

V Liberci jste obdrželi sedm žlutých karet. Není to příliš?

„Některé byly hodně přísné, nicméně sedm je opravdu dost. Musíme se toho příště vyvarovat, hráči pak mohou v některých zápasech chybět, a to nechceme. Záměr byl hrát důrazně, agresivně, ale bez žlutých karet.“