Vrba míchá stopery, protočil jich pět. Panák umí to, v čem Štetina zaostává

Má jich víc než útočníků, a tak si se středními obránci na začátku sezony Pavel Vrba hraje jako s cínovými vojáčky. Až na Ondřeje Čelůstku protočil už všechny. Včetně stopera z nouze Ladislava Krejčího II. V sobotu v Ďolíčku (1:1) se po zranění vrátil zpátky do hry Lukáš Štetina. Jenže žádné fanfáry. Sparťanská obrana pevná v základech nebyla. Místy působila až chaoticky.

Jednoznačnou jedničkou zadních řad je Dávid Hancko, kterého Pražané v létě nadobro vykoupili z Fiorentiny za necelých 64 milionů korun. Kromě zahajovacího duelu FORTUNA:LIGY s Olomoucí (3:2) odehrál všechno. Sedm zápasů z osmi. Pořádný zápřah v polovině srpna.

Ovšem jeho spoluhráči jako by si v týdnu střihali o to, kdo se k němu připojí. Vždyť za poslední týden vystřídal slovenský reprezentant ve stoperské dvojici hned tři parťáky. Na Karvinou vyrukoval vedle Hancka mladý Martin Vitík, v Monaku naskočil Filip Panák a na Bohemians poslal Pavel Vrba do hry Lukáše Štetinu.

Ovšem jistota to od slovenského dua vzadu rozhodně nebyla. Nejlépe se vedle Hancka zatím jeví sparťanský objev léta Filip Panák, který si kvůli zdravotním potížím soutěžní zápas v rudém dresu zahrál až po dvou a půl letech.

Kdysi ofenzivní desítka Karviné se okamžitě napasovala na přední příčky Vrbova seznamu. Oplývá rychlostí, umí číst hru, nebojí se riskantní rozehrávky na krátkou i dlouhou vzdálenost. Což jsou zrovna parametry, ve kterých za ním Štetina zaostává. Ukázal to i ve Vršovicích. V poziční hře plaval, nasekal spoustu nepřesností a ztrát.

Připravený byl 25letý univerzál i v Ďolíčku, ale druhý zápas v týdnu na něho Vrba navalit nechtěl. „Štetina předtím hrával, teď měl zdravotní problémy. Ale už dva týdny s námi trénuje, proto jsme ho zařadili. Panák byl k dispozici, i když víme, že když má hrát tři zápasy v týdnu, není to optimální. Proto jsme zvolili tohle složení, kdy jsme si chtěli vyzkoušet, zda už je Štetina úplně fit a ve formě,“ vysvětlil kouč Letenských.

Hancko po Bohemians: V prvním poločase nám nešly nohy

Paradoxně při trefě Bohemians, která „klokany“ poslala na konci první půle do vedení, nebyli střední obránci tolik namočení. Štetina se rval s Ibrahimem Keitou a Hancko hasil průšvih spoluhráčů z lajny, kteří nezachytili Puškáčův náběh, čímž se ve vápně zcela sám zjevil zakončující Dostál. „Nevím, co k tomu říct… Bohemka dala gól a my nebyli dostatečně důrazní,“ reagoval Vrba stroze.

Hancko pokáral celý tým. „Možná se na nás trochu podepsal program, v prvním poločase to bylo vidět, nohy nám nešly. Ale to nemůže být výmluva. Jsme mužstvo, které by tohle mělo zvládat.“

Na lavičce byl už také uzdravený a dotrénovaný Ondřej Čelůstka, který se během zápasu i rozcvičoval. Dojde v sobotu proti nováčkovi z Hradce na stopera č. 6?