Plzeňská novinka na Servette: hybridní trávník jako Slavia. Důraz na rychlost a výdrž

Plzeňští představí v zápase proti Servette Ženeva na domácím stadionu novinku – hybridní trávník, který má přispět ke kvalitě terénu i v zimních měsících. Západočeský klub do nové technologie investoval před sezonou vyšší jednotky milionů korun, proti švýcarskému soupeři na něm hráči v rámci kvalifikace do Ligy mistrů odehrají premiérové utkání. Stejnou technologii využívá v Edenu od nové sezony i Slavia.

Viktoria Plzeň reaguje na nabitou termínovku a snahu zajistit na zápasy co nejkvalitnější hrací plochu. V Doosan Areně je na novou sezonu nachystaný nový, hybridní trávník, jaký používají velké zahraniční kluby – Bayern, Juventus, Barcelona či celky z milánského San Sira. Na podkladu, který kombinuje umělá vlákna s přírodním trávníkem, nedávno hrála české reprezentace proti Chorvatsku na moderním stadionu v Osijeku.

„Jde o nejnovější technologii, kterou využívají ty největší evropské kluby. Našim cílem je, aby hrací plocha byla vždy ve stoprocentní kondici, a to i v zimních měsících. Velké poděkování patří tímto městu Plzeň,“ sdělil před zahájením sezony Adolf Šádek, generální manažer a předseda představenstva klubu.

Na plzeňském stadionu se hraje podzimní část sezony až do prosince, pokud Viktoria projde do hlavní fáze evropských pohárů, další ostré zápasy přijdou na řadu hned v lednu. V takovém vytížení je neudržitelné, aby zátěž zvládl klasický přírodní trávník, pokud by se neměl často měnit tak, jako například kvůli jiným akcím ve Frankfurtu. Minulý podzim nebyl povrch na hlavním hřišti v Plzni ideální a klub se rozhodl pro změnu.

„Hybridní trávník nabízí daleko vyšší odolnost v zimních obdobích, kdy se hrají základní skupiny evropských pohárů. To je až do konce prosince, pak to začíná v lednu, kdy vegetace není. Museli jsme si pomoct něčím, co nám zaručí kvalitu hrací plochy, která je bezpodmínečně nutná pro to, abychom, mohli hrát svůj fotbal,“ dodal Šádek.

Klub zainvestoval do nové hrací plochy vyšší jednotky milionů. „Cenu odhalit nemůžu, každopádně oproti investici do přírodní trávy byla poměrně vysoká. Máme navíc stejného dodavatele jako Slavia, takže kdybych třeba řekl nižší cenu, mohl bych mít s kolegy z Edenu problémy,“ vtipkoval Šádek na předsezonní tiskové konferenci.

Plzeň se Slavií vsadily na novou technologii jako první v Česku. Trend hybridního povrchu, tedy kombinace přírodní a umělé trávy, neustále sílí. Vytlačuje předchozí oblíbenou technologii Fibresand, která je založena na smíchání polymerového vlákna s pískem v horní vrstvě. Tento typ má v Česku například Sigma Olomouc. Jiný typ kombinovaného podloží používají v Hradci.

Umělá vlákna jsou všívána do přírodního podkladu, ale jsou nižší než jeho výška. Nový koberec v Doosan Areně byl přivezen z Itálie, je prošitý umělým vláknem do hloubky 18 centimetrů vegetační vrstvy.

Pokud je povrch pokropený, bývá ještě rychlejší než klasický přírodní trávník. Hlavní výhodou je, že se tolik netrhá a měl by vydržet i náročná zimní období. Plzeňští hráči s ním mají zkušenosti ze zápasů v Evropě, doma si na novém povrchu proti švýcarskému soupeři zahrají poprvé.