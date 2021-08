(Ne)gól v Boleslavi? Dle komise faul, ne ale na video. Verdikt měl jít z plochy

„Ze svého postavení jsem přestupek neviděl a branku původně uznal,“ popsal situaci Zelinka pro Sport. „Na základě doporučení VAR jsem při přezkumu na obrazovce viděl záběr, kde Jiří Skalák odstrčil rukou hostujícího hráče, čímž se dopustil přestupku, a branka proto nemohla být uznána.“

„Pro mě souboj nebyl tělo na tělo, jednalo se o vražení rukou. I samotný Jiří Skalák zakončoval, jako by čekal, že se píšťalka ozve,“ usoudil VAR Franěk. Podle Sportu i Komise rozhodčích VAR ale intervenovat neměl. „Dospěli jsme k názoru, že by videoasistent do takové situace neměl vstupovat, ale sudí si ji má rozhodnout na hrací ploše sám. O přestupek se jednalo, ale nejednalo se o zjevnou situaci, do které by měl zasahovat VAR,“ vysvětlil předseda KR Radek Příhoda.

Komise rozhodčích navíc omezila sudímu delegaci na jedno utkání, přičetla mu k neodpískanému faulu i původně neudělenou červenou kartu pro Vojtěcha Smrže za surový loket na Ondřeje Lingra. Opravovat Zelinku musel, tentokrát už správně, znovu Pavel Franěk.

Mladá Boleslav - Slavia: Smrž loktem zákeřně udeřil Lingra, po zásahu VAR dostal červenou

Došlo tedy k paradoxu, který VAR občas přirozeně přináší. Komise rozhodčích ve Skalákově počínání viděla faul a za neodpískaný zákrok Zelinku potrestala. Navzdory tomu se shodla, že lepší je verdikt u videa neopravovat, protože nešlo o vyloženou chybu. V minulých sezonách se hranice zjevného pochybení posouvaly příliš snadno, a i proto chce Komise rozhodčích správně nastavit jednotný metr.

K tomu přispívá i mezinárodní doporučení, podle kterého by VAR spíš neměl vstupovat do vrážení, tahání nebo držení, pokud nejde o přehnanou intenzitu. Což nebyl tento případ. Mimo jiné v zájmu přehlednosti by ale podle názoru Sportu bylo nejlepší zákrok primárně nevyhodnotit jako faul, a tudíž ani jako chybu hlavního rozhodčího, byť situaci jako přestupek vyhodnotit klidně mohl.

Zelinka si jedno kolo odpočine. Jak v Mladé Boleslavi vypadaly sporné momenty dle jeho šéfa Příhody?

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 0:2. Sporný (ne)gól, po červené kartě dominovali hosté