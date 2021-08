Ba Loua opouští Plzeň, bude nejdražší posilou Poznaně. Sofii ještě stihne

Je to hotová věc. Adriel Ba Loua si ihned po odehrání play off Konferenční ligy proti CSKA Sofia vyklidí skříňku v Doosan Areně a druhý den se bude hlásit v Lechu Poznaň. Plzeň se s polským klubem domluvila na obchodu, podle zdrojů Sportu vyinkasuje 1,2 milionu eur (30,5 milionu korun). Křídelník z Pobřeží Slonoviny se v pondělí ráno hlásil na zdravotní prohlídce. Testy prošel hladce a stal se nejdražší posilou aktuálně vedoucího celku polské Ekstraklasy.

„Hráč projevil zájem odejít do zahraničí a přišla i konkrétní zajímavá nabídka, kterou jsme se rozhodli akceptovat,“ prohlásil generální ředitel Viktorie Adolf Šádek. „Věřím, že nám Adriel pomůže a přispěje ke splnění cíle, kterým je jednoznačně postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy. To by bylo pro všechny strany to nejlepší rozloučení.“

Nespokojenost druhého nejproduktivnějšího hráče (7+6) Viktorie v předchozí sezoně byla znát už na konci ročníku. Ba Loua se novému trenéru Bílkovi nehodil do sestavy. Nikoliv typologicky, nýbrž charakterem. Podle kouče špatně bránil, dostatečně si neplnil povinnosti lajnového hráče. V létě byl pětadvacetiletý hráč zraněný, neúčastnil se závěrečných třech přípravných utkání a i proto sázel Bílek na jiná křídla – Jhona Mosqueru a Joela Kayambu.

Hráč se cítil zneuznaný. Tlak na klub začal vyvíjet i agent Philippe Alain. V zákulisí se šíří historka, která se měla odehrát po zápase na Bohemians. Kyselý Ba Loua, který celý zápas strávil na lavičce náhradníků, měl od Bílka slyšet, že je nepotřebný a ať si shání jiné angažmá. Takovou zprávu měl dostat od vedení klubu i sám Alain poté, co přicestoval do Česka. V tu chvíli, zhruba tři týdny nazpět, se tak začal rodit odchod produktivního křídelníka z Plzně.

Viktoria kupovala z Karviné hráče za šestnáct milionů, vydělá tak zhruba patnáct milionů navíc, což bude pro pokladnu příjemná injekce. Z druhé strany ztrácí nejschopnější křídlo navzdory všem jeho neduhům. Kayamba s Mosquerou zatím nedosahují takových kvalit, v produktivitě zaostávají, na posledních třiceti metrech je Ba Loua mnohem přesnější a efektivnější.

V Lechu Poznaň pro Ba Louu připravili honosný čtyřletý kontrakt, za přestupovou částku téměř jednatřiceti milionů korun se stane nejdražším byznysem klubové historie. Dosud největší sumu zaplatil Lech před deseti lety za Rafala Murawského z Rubinu Kazaň, a to milion eur. Dosud druhým nejnákladnějším přesunem v pořadí je příchod Slováka Lubomíra Šatky z Dunajské Stredy za 750 tisíc eur. Za Jana Sýkoru poslala Poznaň na účet Slavie 700 tisíc eur.

Ba Loua má svolení nastoupit ke dvěma zápasům play off Konferenční ligy proti CSKA Sofia. První zápas se hraje tento čtvrtek, odveta o týden později. Taková byla podmínka plzeňského vedení. Zároveň by měl dle domluvy vynechat víkendový duel proti Karviné. Definitivní přesun afrického hráče se uskuteční 27. srpna.