Dynamo potvrdilo odchod Vozábala. Ztratil důvěru majitele

Mlčení skončilo. Českobudějovické Dynamo potvrdilo odvolání generálně sportovního manažera Martina Vozábala, o kterém deník Sport informoval už včera. Důvodem vyhazovu má být ztráta důvěry k jeho práci, tak to alespoň pojmenoval majitel klubu a předseda představenstva Vladimír Koubek. Nového šéfa sportovního úseku chce představit do konce tohoto týdne.

Jako kdyby na lodi plující přes všechny oceány světa chyběl kapitán. Fotbalové České Budějovice jsou na začátku sezony v nepříjemné situaci: chybí jim šéf. Dynamo ve středu se zpožděním potvrdilo odvolání generálně sportovního manažera Martina Vozábala. „Předseda představenstva Vladimír Koubek v pondělí vpodvečer po jednání v předchozím týdnu oznámil Martinu Vozábalovi své rozhodnutí o ukončení spolupráce v klubu i akademii, a Vozábal toto rozhodnutí přijal,“ oznámil klub v tiskové zprávě.

Koubek po svém květnovém vstupu do Dynama opakoval, že na Vozábala bude sázet, ale tři měsíce nato je všechno jinak. Bývalý záložník ve funkci po šesti letech skončil. „Důvodem tohoto rozhodnutí je ztráta důvěry k práci Martina Vozábala, protože předseda představenstva byl nucen v posledních týdnech opakovaně a významně zasahovat do práce sportovního úseku,“ vzkázalo Dynamo neurčitě.

Vozábal není sám, podle informací Sportu skončila třeba ekonomická manažerka Daniela Marková a další lidé z různých oddělení klubu. Někteří sami, někteří z rozhodnutí Koubka. „Po svém nástupu do klubu jednal se všemi zaměstnanci o svých záměrech v práci klubu a někteří zaměstnanci se s novými úkoly neztotožnili. Tři z nich z klubu po dohodě odešli,“ sdělilo Dynamo bez konkrétních detailů.

Je otázkou, jak bude velká srpnová revoluce na jihu pokračovat, přestože klub ujišťuje: „Jiné personální změny nejsou na pořadu dne.“

Teď se Koubek soustředí na hledání Vozábalova nástupce, což je jasná priorita číslo jedna. V Budějovicích se mluví o velkém comebacku někdejšího ligového sudího a expředsedy jihočeského svazu Jana Jílka, jenž patřil k hlavním spojencům Romana Berbra, ovšem podle zdrojů Sportu by měl nejdřív zamířit spíš do dozorčí rady. V takovém případě by Koubek do Vozábalovy kanceláře nejspíš posadil Emila Kristka, dnešního výkonného ředitele hokejové Jihlavy. V Budějovicích už před časem šéfoval, odešel v roce 2004.

Jasno by mělo být do konce týdne, na dlouhé přešlapování není v rozehrané sezoně čas.