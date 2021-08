Nová generace: Z Basseyho roste hvězda, komu by se hodil do týmu?

V nové videorubrice deníku Sport Nová generace, která navazuje na dokumentární sérii o výchově mladých fotbalistů v Česku, se budeme pravidelně věnovat ligovým hráčům do 23 let, kteří zaujali deník Sport a odbornou veřejnost. Představíme si fotbalisty v co největším detailu. Podíváme se na jejich styl hry, statistiky, kterými se vyznačují, názory lidí, kteří je dostali do ligy, nebo kluby, které by se o jejich služby v budoucnosti mohly zajímat. Jedním z hráčů, kteří zaujali fanoušky i odbornou veřejnost zkraje sezony úplně nejvíc, je útočník Českých Budějovic Fortune Bassey.