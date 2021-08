Sivok zpět v Dynamu: Majiteli jsem řekl, že budu upřímný. Posily jinak

Prožíváte turbulentní dny. Už jste stihl ty rychlé změny vstřebat?

„První kontakt proběhl někdy před třemi týdny, když mě pan Koubek pozval na fotbal. Byl jsem za to rád, Dynamo mě pozvalo poprvé od konce kariéry. Před čtrnácti dny jsme si dali první schůzku a začali se bavit o fotbale. Pan Koubek se mě ptal, jak fotbal vidím, a říkal mi o změnách, které v klubu udělal. Vykládal mi o směru, kterým by se Dynamo mělo vydat, a v tom máme naprosto stejný názor. Proto tady dneska stojím. Děkuju mu, je to pro mě velká šance.“

Váhal jste?

„Vůbec nepochybuju o tom, že by to nefungovalo. Máme tady nastavenou nějakou cestu, kterou chceme jít, a budeme se jí držet. Věřím na koncepční věci i na tvrdou a poctivou práci. Pokud bude tým celé organizace Dynama držet při sobě, a tím nemyslím jen tým na hřišti, můžeme se posunout o další krůček dál.“

Překvapila vás nabídka od pana Koubka?

„Potěšilo mě, že mi zavolal přímo on. Na fotbale jsem v Budějovicích párkrát od konce kariéry byl, ale nebyl jsem tu moc vítán a necítil jsem se moc dobře. Přitom jsem tady vyrůstal, bydlím tady a Dynamo sleduju. Nabídka pracovat pro klub pro mě byla obrovská čest.“

Čest i závazek?

„Řekl jsem panu Koubkovi, že k němu budu od prvního okamžiku upřímný. Nejsem typ člověka, který by si něco vymýšlel, ani by to nefungovalo. Řekl jsem mu, jak bych si fungování klubu představoval, a v tom se shodujeme. To je dobrý předpoklad k tomu, že by to mohlo fungovat.“

Zapojit celý kraj

Už máte za sebou i krátkou návštěvu kabiny, kam jste ještě v předminulé sezoně chodil jako hráč. Jaké to pro vás bylo?

„Zvláštní. Někdo se mě zeptal, jestli mám s sebou kopačky. Mám, ale doma. Kluci vědí, že už jsem v jiné roli a na jiném břehu než oni. Budu hájit jejich zájmy, ale taky zájmy klubu. Řekl jsem jim, že k nim budu kritický, ale aby to nebrali negativně, vždycky to bude pozitivní kritika. Budu i chválit, když bude za co. Ovšem abychom se posunuli dál, musíme být na sebe nároční a poctiví. Pan Koubek to vidí podobně, chce posunout Dynamo na jiný level. S takovými lidmi mě baví dělat. Spadl jsem do toho rovnýma nohama, spoustu věcí se budu muset učit, ale zároveň přesně vím, jak bych chtěl sportovní stránku Dynama dělat.“

Budete vycházet z plánů, které jste měl před loňským pokusem o odkup klubu? Tenkrát vám to s budějovickým podnikatelem Vlastislavem Břízou nevyšlo.

„Jsou to podobné věci, které bych chtěl praktikovat. Chtěl bych, aby to nebylo jen o Dynamu, chceme zapojit celý kraj. Táborsko, Písek a další regionální kluby. Dlouhodobá spolupráce mezi Dynamem a ostatními kluby v kraji nefungovala, ale pan Koubek na tom už začal pracovat. Musíme do toho zapojit celý kraj i partnery: doufám, že na to uslyší. Rádi bychom šli jinou cestou, než tady bývalo zvykem. Chceme zaplnit i ochozy, které nemáme zas tak velké. Pokud se nám to povede, bude to signál, že jsme na dobré cestě.“

Mimochodem, napadlo by vás před rokem, že se do klubu tak rychle vrátíte?

„Upřímně, před rokem asi ne. Ovšem ve fotbale nikdy nevíte, co bude zítra. Když to přišlo, byl jsem rád. Musel jsem ukončit spolupráci s reprezentační jednadvacítkou, u které jsem měl dělat patrona, nestíhal bych to. Práce v Budějovicích bude dost a taky bych si chtěl objet nějaké stáže – a nejen já. Chtěl bych, aby se vzdělával celý klub. Trenéři, fyzioterapeuti, všichni. Musíme udělat takový tým, abychom byli krok před ostatními. V áčku, béčku i mládeži.“

Jak reagovala vaše manželka, když jste jí řekl, že budete dělat sportovního manažera ligového týmu? Budete v práci mnohem víc a déle, než jste byl zvyklý jako hráč.

„Zrovna před chvílí jsem to vyprávěl panu Koubkovi… Paní mi ve čtvrtek večer řekla: ´Asi tě vidím naposled, kdy jsi takhle v klidu, viď?´ Ona ví, že chci být všude, první měsíce budou náročné. Chci tomu dát maximum a tahle práce teď pro mě bude na prvním místě. Ale nechci zapomenout ani na rodinu, manželka mě podporovala celý život a myslím, že bude i teď. Ví, že bych nevydržel sedět doma a nic nedělat.“

Posily ano, ale jinak

Kolik se vám sešlo gratulací k nové funkci? Ozval se i váš letitý parťák, brankář Jaroslav Drobný? Z Dynama odešel po minulé sezoně.

„Jarda se ozývá průběžně, pořád volá přes FaceTime. Děkuju za všechny gratulace: je to známka toho, že je to obrovská zodpovědnost. Já to tak beru, ale s pokorou a odhodláním.“

Ještě k Drobnému: z Dynama odešel i kvůli tomu, že mu nevyhovovaly poměry v klubu. Nebudete ho teď lákat zpátky?

„Budeme, i když víme, že má něco rozjednaného ve velkém klubu. Řekli jsme mu, že když ho to tam přestane bavit, místo v Dynamu vždycky má. Rádi bychom s ním navázali spolupráci v rámci vzdělávání: aby nám dával zpětnou vazbu k tomu, abychom mladé kluky posouvali dál. Už by to nebyla role na hřišti, ale v jiné pozici.“

Pořád je ještě otevřené přestupové okno. Chystáte posily?

„Vždycky se něco chystá, ale zatím je to interní záležitost. Teď vám žádné jméno neřeknu. Budeme se o posilách bavit, ale nebudeme někoho přivádět za každou cenu. Musíme to dělat trochu jiným stylem, než bylo v Budějovicích zvykem. Když budeme chtít někoho přivést, budeme muset vědět, že jsme o něm stoprocentně přesvědčení. Žádné unáhlené přestupy. Něco v hlavě mám, ale musíme si sednout s trenérem a probrat to. Spadl jsem do toho, ještě pár dnů zpátky jsem nevěděl, že v téhle funkci budu.“

Takže?

„Takže si musíme vyříkat priority a pojmenovat si, kde nás tlačí bota. Chceme v Dynamu vytvořit konkurenční prostředí: je to nejlepší motivace pro každého hráče, sám to znám ze svojí kariéry. Nikdo nesmí mít pocit, že má všechno jisté, ale zároveň musí vědět, že pokud bude splňovat všechno, co po něm chceme, místo tady vždycky mít bude.“

Dynamo je po čtyřech kolech se čtyřmi body deváté a už v neděli ho čeká domácí duel s Libercem, který je zatím poslední. Těšíte se?

„Jasně. Klukům v kabině jsem říkal, že to s Libercem zvládneme. Každý zápas jdeme vyhrát. Kluci si musí dát do hlavy, že pojedeme vyhrát i za týden na Spartu. Nebudeme říkat, že si jdeme jen pro bod.“

Budete sázet na vítěznou mentalitu?

„Výsledek nikdy nejde naplánovat, ale kluci musí mít v hlavě, že v každém zápase jdeme na vítězství. Totéž béčko: jednoznačným cílem je pro nás postup z divize do třetí ligy. A mládež? Taky chceme vyhrávat, ale zároveň potřebujeme, aby se nám kluci zlepšovali. Chceme vítězné typy, ty se prosazují nejvíc. V tomhle duchu budu apelovat na trenéry mládeže.“