Jarolím: Je radost dávat šanci Maškovi a Stránskému. Proč střídal Plechatého?

Jak jste utkání viděl?

„Vstoupili jsme do něj ne úplně podle našich představ. Teplice nás možná zaskočily aktivní hrou, na mé gusto tam bylo poměrně dost nepřesností. Ale podařilo se nám dostat do vedení, ovšem moc dlouho nám to nevydrželo. Při inkasovaném gólu tam byla trochu panika. Z penalty jsme se zase do vedení, ale vázla nám kombinace. To, co jsme schopní hrát, se objevilo jen v určitých pasážích. O poločase jsme hráčům domluvili, abychom hráli kombinační fotbal. S druhou půlí jsem spokojený, sneslo to parametry, jen škoda, že se nám nepodařilo utkání rozhodnout dřív.“

Proč jste po půlhodině střídal Dominika Plechatého?

„Věděli jsme Doudys (Douděra) je zvyklý na pravou stranu, ale vypadl nám Preisler, Jurásek měl vynucenou pauzu. Chtěli jsme tam dát někoho v plné zátěži. Dominik to v minulosti hrál, ale bohužel to dobré nebylo, bylo to takové moc na volno a nemělo to ten správný říz.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Teplice 3:1. Pálili Fila i Stránský, hosté v deseti

První gól utkání vstřelil Daniel Fila. Jak jste spokojen s jeho dosavadním přínosem v Boleslavi?

„Ukazuje, že má před sebou budoucnost, ale čeká ho spousty práce. Ale předpoklady ukazuje, věřím, že se bude ještě zlepšovat.“

Vyšla vám střídání, že? Lukáš Mašek s Ewertonem vaši hru hodně rozhýbali.

„Vzhledem k tomu, co jsme věděli, tak se nám opravdu povedla. Ti hráči tam vnesli oživení. Situací po jejich příchodu jsme měli opravdu dost.“

V týdnu podepsali Mašek a Vojtěch Stránský nové smlouvy. Jaký mají potenciál?

„Jsou to kluci, kteří velmi dobře pracují v tréninku. Pro nás trenéry je pak radost jim dát šanci, protože si ji zaslouží. S ligou se seznamují. Čím víc šancí budou dostávat, tím víc to pro ně budou cenné zkušenosti.“