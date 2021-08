Téměř sto milionů za Musu?! Míří na hostování s opcí do portugalské ligy

Ve Slavii je více než čtyři a půl roku, čeká ho už páté hostování. Dvě ve Viktorii Žižkov, jedno velmi podařené ve Slovanu Liberec, pak Union Berlín a teď nejspíš portugalská Boavista.

Petar Musa by měl být v těchto chvílích přímo v Portu, kde se dokončuje jeho přesun z Edenu. Forma dohody? Nejprve hostování za poplatek 250 tisíc eur, tedy asi šest až sedm milionů korun, následná opce ve výši třech a půl milionů eur, tedy více než 90 milionů korun.

Musa v této sezoně nastoupil v „sešívaném“ do čtyř z celkových šesti soutěžních zápasů, do posledních dvou utkání nezasáhl vůbec. Proti Legii i proto, že není na soupisce pro play off Evropské ligy. Nabízí se tedy, že s ním trenér Jindřich Trpišovský příliš nepočítá, ostatně už dlouho se mluví o tom, že do týmového systému příliš nepasuje a Slavia hledá chorvatskému útočníkovi jiné uplatnění.

Boavista má za sebou v novém ročníku čtyři soutěžní zápasy, z toho dva ligové. Jeden prohrála suverénně 0:3 na hřišti Gil Vicente, druhý naopak pohodlně zvládla, taky 3:0 nad Ferreirou.

„Panteři“, jak se klubu přezdívá, ve své skoro stodvacetileté historii vyhráli v roce 2001 poprvé a zatím naposledy portugalskou ligu, pětkrát domácí pohár.

Jednání stále probíhají i u Micka van Burena, který má namířeno do Slovanu Bratislava, svolení k hledání si nového klubu má také defenzivní univerzál Ladislav Takács.