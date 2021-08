Slavia - Baník: extra jistý Kúdela, varianta Samek i Smetanova pravda

Občas se stane, že utkání, které slibuje strhující drama, dopadne jednoznačně. Jako to mezi Slavií a Baníkem, který přijel do Edenu posílený třemi výhrami v řadě. Jenže „sešívaní“ zatím v lize nekolísají tak jako v Evropě a v 5. kole FORTUNA:LIGY zvítězili jasně 4:0. Proč?

Spolehlivý Kúdela. Extra spolehlivý Kdyby neměl sedmnáctiletý Daniel Samek asistenci a gól, patřila by nejhlubší poklona právě Ondřeji Kúdelovi. Když je on v obraně Slavie, tak tým neinkasuje a vyhrává. Už třikrát v tomto ročníku. Hraje s mimořádným přehledem, pilíř celého mužstva. Jeho návrat do sestavy může teoreticky výrazně pomoct „sešívaným“ už ve čtvrtek v odvetě play off Evropské ligy. Slavia - Baník: Kúdela poslal Laštůvku na druhou stranu a je to už o čtyři góly - 4:0!

Samek: Další varianta, se kterou se dá počítat Když v jeho věku složíte Baník, je to obdivuhodné. Daniel Samek hrál teprve šestý soutěžní zápas za Slavii a proti soupeři ve formě, ale dokázal asistencí a gólem nakopnout své zkušenější kolegy k jasné výhře. Pro trenéra Jindřicha Trpišovského je to dobrá zpráva, protože mu roste další myslitelná varianta do sestavy. Chybí mu dynamika, ale má velmi jemný cit pro přihrávku. Slavia - Baník: Krásný gól Samka, šťastný střelec se pak rozplakal - 2:0!

Zvedne se Ondřej Kolář? Jeho výkony v předešlých zápasech lemovaly fatální chyby, a když ne ony, tak nejistota, dokonce se začal vymykat tomu, co po něm realizační tým běžně chce. Proti Baníku se pozvolna vracel do svého původního nastavení, víc se pouštěl do rozehrávky, chodil výš od brány. A Eden ho v jeho počínání povzbuzoval. Nejspíš ten recept, který může slávistickou jedničku vrátit do pohody. SESTŘIH: Slavia - Baník 4:0. Jasná záležitost domácích, trefili se i Tecl se Samkem

Přesně mířená Smetanova slova Baník měl před zápasem v Edenu chuť na body, měl na to právo, předtím válel a padalo mu to tam. Jenže v Edenu shořel. Trenér Ondřej Smetana volil nekompromisní slova o tom, že jeho mužstvo na tuto úroveň ještě nestačí. Pokud někde zahájili práci s dlouhodobou vizí, tak zřejmě v Ostravě, jen u toho vydržet, nenechat se odradit a třeba se ve Slezsku podaří vyvinout zase silný tuzemský klub. Je dobře, že si v Baníku umí povědět pravdu. Smetana po Slavii: Nedá se to moc popsat. Chtěli jsme být odvážní, ale...