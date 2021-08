Na tohle ještě nemáme, přiznal Smetana po výbuchu Baníku na Slavii

Velmi upřímné a sebekritické hodnocení. Trenér Baník Ondřej Smetana přiznal velkou propast mezi Slavií a jeho týmem, který v Edenu schytal čtyřku. Ale bere to jako motivaci do budoucí práce.

Odpovídá podle vás drtivá prohra vašemu výkonu?

„Chtěli jsme to zvládnout úplně jinak, ale Slavia nás od první minuty předčila skoro ve všem. My jsme sem přijeli s plánem být kompaktní, aktivní, podat běžecký výkon, být odvážní, důrazní, ale nedařilo se nám to. Slavia byla mnohem lepší.“

Ani by nepomohlo, kdybyste udrželi nadějnější skóre do poločasu?

„O tom vůbec nemá cenu polemizovat, zbytečné. Protože my jsme ani v prvním, ani ve druhém poločase soupeře neohrozili. Přijeli jsme sem se sebevědomím z minulých zápasů, chtěli jsme to sem přenést, ale nepodařilo se. Je to pro nás jasný signál posouvat se dál, pracovat. Tady jsme propadli, je to jasně nastavené zrcadlo, že rezervy ještě máme a musíme se zlepšovat, všichni.“

Signál, že ještě nemáte na nejlepší?

„Řekl jste to napřímo, musíme být k sobě upřímní, říct si pravdu. Ten zápas ukázal, že na Slavii prostě ještě nemáme, je to velký tým, podle mě evropský a nestačili jsme na něj. Všem jsem ale řekl, že jdeme dál, a že chceme takový tým dotahovat, zlepšovat se, abychom byli konkurenceschopní.“

Na druhou stranu není třeba být pesimistický, i Slavia svůj tým budovala tři a více let, vy teď stojíte v podstatě na začátku, tým jste převzal v minulé sezoně.

„Ne vůbec, jen se upřímně stavím k tomu zápasu, hodnotím to. Nejsem pesimistický, to ani nikdo neříká, nemusí to s námi zamávat, ohrozit nás to, zlomit, myslím, že k tomu ani není důvod. Ale to, co jsme tu zažili, musíme vzít jako poučení. Nikdo neřekl, že věšíme hlavu, že všechno házíme do koše. Myslím, že je to pro nás i motivace, dá nám to chuť se zlepšovat a cestě, po které jdeme, věřit víc a víc.“

Jak moc by pomohl Daniel Tetour, který chyběl?

„Dan se zranil na předzápasovém tréninku, chyběl nám. Je to hráč, který má i střeleckou formu, má své místo v sestavě. Máme tu ale dostatek hráčů, kteří ho můžou zastoupit, musíme se umět bez něj obejít. I když v takovém zápase by prostě chyběl každý hráč ze základní sestavy… Věřím, že bude brzo fit, nechci specifikovat, co přesně ho trápí, ale věřím, že na zbylé zápasy do reprezentační pauzy bude připraven.“

