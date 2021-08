Trpišovský: Odchod Musy je nejlepší řešení. Popsal, co se dělo s Kuchtou

O Janu Kuchtovi

„Honza je aktuálně hospitalizovaný v nemocnici kvůli problémům s ledvinovým kamenem, měl to dvakrát v posledních dvou, nebo třech týdnech, zatím se to nepodařilo vyřešit, teď se mu to zase vrátilo. Ráno by ho ale měli pustit a snad už to bude vyřešené.

K té situaci… Věci z kabiny ven netaháme, ale chci předejít spekulacím. Honza řekl po zápase jednu větu v mojí nepřítomnosti, a pak už to byl jen můj důrazný, jednostranný monolog, kdy jsem mu vysvětlil co a jak. Žádná hádka nebyla, on tohle jednou za čas potřebuje.“

O Danielu Samkovi

„Pozice, kterou si v kádru vybudoval, je taková, že jsme věděli, že nebude hrát alibisticky. Potřebovali jsme spojku mezi obranou a zálohou při rozehrávce, on má hlavu nahoře, přehled, ukázal to. Na jeho věk je úctyhodné, s jakým přehledem hraje, jak je vyspělý a jak řeší situace. Včera na tréninku jsme hledali exekutora, protože ti určení byli mimo, a padl z toho první gól, pak druhou nohou přidal druhý. Jsou věci, na kterých musí ještě pracovat, ale jeho příslib je obrovský.“

SESTŘIH: Slavia - Baník 4:0. Jasná záležitost domácích, trefili se i Tecl se Samkem

O padesáti ligových zápasech bez porážky

„Ani mě to nenapadlo, ale je hezké, že je to už padesát. Je to ale asi ta poslední věc, co tu teď řešíme při všech těch absencích, zdravotním stavu, hrajeme o titul, o body, o Evropu… Za poslední dobu jsem o tom vůbec neslyšel, jsou teď důležitější věci. Ale je hezké to takhle zarovnat, kulaté číslo.“

O odchodu Petara Musy

„Vypadá to na hostování v Boavistě za velice slušné peníze pro klub s velice dobrou opcí. Pro něj je to skvělé, má příslib nějaké pozice v mužstvu, vybral si to, bude mít vytížení, dobré postavení. Tady je momentálně konkurence velká, přemýšleli jsme, že při skládání kádru někteří hráči odejdou, k čemuž nedošlo, teď je tu přetlak. Z ekonomického hlediska je to pro nás velice výhodné, je to nejlepší řešení celé situace pro nás i pro něj.“

O situaci Abdallaha Simy

„Víme, že brzy končí přestupní termíny ven. On byl zraněný, přijel nepřipravený na kemp, navíc se mu zranění vracelo. Teď je v pohodě, žádné limity, je schopný v tempu absolvovat aspoň těch šedesát minut v zápase. Můj názor je, že teď není vhodná doba ho prodávat, protože je to dvacetiletý ofenzivní hráč, gólový s velkými schopnostmi a ideální bude prodávat ho ve formě, zdravého. Proti Nice nebo Leicesteru ukázal, že je výkonnostně na úrovni těchto hráčů.“

