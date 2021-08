Sparta láme zápasy po pauze. Vrba umí reagovat, soupeřům dochází síly

Stává se z toho kolorit, jakési nepsané pravidlo. Sparta v úvodu sezony na ligové úrovni láme své soupeře zpravidla ve druhých poločasech, naposledy se jí to povedlo v sobotu proti nováčkovi z Hradce Králové. Svěřenci trenéra Pavla Vrby nasázeli všechny čtyři góly po změně stran a nechali tak zapomenout na vlažné první dějství. Podobné to bylo i v předchozích utkáních. Proč?

Pohled na statistiky je výmluvný. Sparťané zatím v pěti ligových kolech nasázeli patnáct branek. Hned dvanáct z nich ovšem padlo až po změně stran. Stejně jako naposledy proti Hradci Králové, kdy Letenští rozhodli o přesvědčivém triumfu 4:0 až ve druhých pětačtyřiceti minutách.

„V prvním poločase nám chybělo lepší postavení při zakládání útoků, soupeř na nás byl velice dobře připravený,“ prohlásil hlavní trenér Pavel Vrba.

Velmi podobné to bylo i v předchozích duelech proti Sigmě, Liberci či Bohemians. I v nich se rudí prosazovali především ve druhém poločase, třeba u Nisy nasázeli Slovanu i díky vyloučení Theo Gebre Selassieho rovněž čtyři branky.

Tyhle duely navíc měly společného jmenovatele. A to schopnost Vrby na vývoj hry správně reagovat. Doložit si to můžeme právě na posledním odehraném utkání. Ačkoli měla Sparta i v úvodní části proti Hradci tři vyložené příležitosti, v poločase mohla být za bezbrankový stav vlastně i ráda, protože rovněž Východočeši měli své možnosti.

Do druhého poločasu ale Pražané své herní schéma výrazně upravili. Vrba vyhnal krajní beky Matěje Polidara s Tomášem Wiesnerem výrazně výš, Sparta díky tomu roztáhla hřiště a narušila kompaktní blok Hradce.

„Řekli jsme si, že to musíme hrát jinak. Hradec na nás byl nachystaný, držel vzadu blok pěti hráčů. Roztažení hry nám pomohlo, dali jsme díky tomu první gól, o kterém celý zápas byl. Pak už jsme hráli v pohodě,“ prohlásil autor dvou branek Jakub Pešek.

Právě takhle taktická změna zapříčinila, že domácí donutili soupeře k roztažení obranné linie, čímž si vytvořili prostor pro náběhy z osy hřiště. Výsledkem byly góly, které se začaly v síti hradeckého brankáře Viléma Fendricha kupit.

„Ve druhém poločase jsme si už prostor udělali lépe a dokázali toho využít,“ pochvaloval si spokojený Vrba.

Do silných druhých poločasů Sparty se navíc promítá ještě jeden aspekt. Kondice. S výjimkou utkání na Bohemians měli Letenští v prvním dějství vždy držení balonu přes 65 procent. To znamená, že soupeře nutili především k pohybu bez míče. A to samozřejmě bere síly.

„Bylo jasné, že Hradec tempo z prvního poločasu neudrží. Zvítězilo vysoké tempo hry Sparty, které soupeře semlelo,“ zdůraznil ve studiu O2 TV někdejší obránce Jan Rajnoch.

Sparta tak v úvodu ročníku prokazuje i potřebnou dávku trpělivosti, když si dokáže počkat na vhodný moment ke zteči. Zároveň ovšem musí pracovat i na svých výkonech v úvodních částech duelů, ty totiž mají k ideálu zatím docela daleko.

Sparta v lize

Sparta - Olomouc 3:2 1. poločas 2. poločas 1 Vstřelené góly 2 1 Inkasované góly 1 69 % Držení míče 52 %

Liberec - Sparta 0:5 1. poločas 2. poločas 1 Vstřelené góly 4 0 Inkasované góly 0 75 % Držení míče 79 %

Sparta - Karviná 2:0 1. poločas 2. poločas 1 Vstřelené góly 1 0 Inkasované góly 0 66 % Držení míče 72 %

Bohemians - Sparta 1:1 1. poločas 2. poločas 0 Vstřelené góly 1 1 Inkasované góly 0 57 % Držení míče 49 %