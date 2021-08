Koller: Baník mě zklamal, promrhal šanci. Peškova role v nároďáku zesílí

Zdálo se, že to bude nejtěžší ligový soupeř a ve finále z toho byla pohodová výhra. Stále obrovská síla?

„Přiznám se, že na tento zápas jsem byl hodně zvědavý, protože Baník se dosud prezentoval dobrým fotbalem. Čekal jsem, že v Edenu překvapí, protože Slavia má teď náročný program. Ostravští mě ale zklamali. Předvedli výkon pod svoje možnosti a Pražanům to hodně usnadnili. Slavia vyhrála s přehledem. Asi ani nečekala, jak jednouché to s Baníkem bude mít.“

Zvedne jí to sebevědomí před odvetou s Legií?

„Pomůže to hodně. Slavia po nepovedených zápasech v Evropě nutně potřebovala odehrát zápas na pohodu. S Baníkem se jí to povedlo. Navíc se protočili i jiní hráči a podali dobrý výkon. Není pochyb, že do odvety s Legií půjdou slávisté v lepším rozpoložení.“

Navíc se na boj o Evropskou ligu rozehrával i Ondřej Kúdela. Zvládl to výborně. Může to být pro Slavii klíčová postava?

„Baník ho zrovna moc neprověřil, ale Ondra to odehrál s přehledem. Vrátil se