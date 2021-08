Líšeň? Spíš žlutá karta, nebo žádná, říká Příhoda. Stopka za penaltu pro Jablonec

Až na souboj Jablonce se Slováckem odřídili rozhodčí v pátém ligovém kole FORTUNA:LIGY všechny zápasy velmi správně. Aspoň dle jejich šéfa Radka Příhody, který o to více musel řešit nepříjemnou momentku z brněnského derby v druhé lize, kde při utkání Líšně se Zbrojovkou došlo k napadení pořadatele. Útočníka zápasnickým chvatem zpacifikoval útočník domácích Jan Silný, jenž za to ale viděl červenou kartu. Podle Příhody zbytečně.

Jak se situace v Líšni měla řešit z pohledu litery a jak byste ji řešil vy?

„Rozhodčí postupoval striktně podle pravidel. Udělal, co měl. Na druhou stranu, kdyby to byl zkušenější sudí, spokojili bychom se jen se žlutou nebo žádnou kartou. Byla to výjimečná situace, která nastane jednou za čas. Nám ale přijde, že ten hráč zakročil adekvátně tak, aby zamezil dalšímu útoku na pořadatele.“



Ta situace byla přímo z tribuny dost nepřehledná, více ale prozradily až televizní záběry…

„Bylo to hodně rychlé. Divák ale napadl ještě jednoho pořadatele, který byl ve věku možná pětašedesáti let. Zákeřně do něj strčil a pak ho ještě kopnul, což vyvolalo nejvíce emocí. Ten hráč byl tomu nejblíže a za nás byl jeho zásah adekvátní situaci. Proto bychom akceptovali spíš žlutou nebo nic.“



Vyjádříte se k tomu tak i směrem k disciplinární komisi?

„Pokud o to bude zájem, tak samozřejmě. Buď tam můžeme zajít klidně osobně, nebo naše vyjádření zaslat.“



Jak se vám jinak líbily výkony rozhodčích v uplynulém víkendu?

„Obecně mohu říct, že páté kolo proběhlo ze strany rozhodčích v obou nejvyšších soutěžích podle očekávání, máme z toho hodně dobrý pocit. Nějaká chyba se ale samozřejmě stala, a to hlavně v Jablonci. Shodli jsme se na tom, že takové penalty v lize prostě nechceme. A z toho důvodu bude mít rozhodčí tohoto utkání pozastavenou delegaci na dvě kola.“

Jablonec - Slovácko: Kadlec šel dvakrát do Doležala, druhý moment už byl penaltový!

„Řeknu to tak, že tento rozhodčí odpískal všechna předešlá kola velmi dobře. Teď zkrátka asi neměl svůj den. To se stávalo i nám a bude se to stávat dál, nic jiného bych za tím nehledal. Nyní si tedy na chvíli odpočine a pak pojedeme dál.“„Těsně předtím došlo k tomu, že se srazil s jedním z hráčů a byl otřesený. I z jeho běhu lze poznat, že v tu chvíli nebyl v nejlepší kondici a přemýšlel o tom, že zápas přeruší. Když se ho pak VAR zeptal, zda tu situaci viděl, odpověděl, že neviděl vůbec nic. Tak mu ji VAR poslal na monitor a rozhodčí pak správně rozhodl.“

Plzeň - Karviná: Penalta pro domácí! Křapka rozhodil při zakončení Hybše

Vstoupil by do toho VAR i v případě, že by Pechanec viděl celou situaci dobře?

„Ano. Byla tam velká pravděpodobnost, že by ten hráč Plzně jinak skóroval. Proto je to podle nás situace, do které by měl VAR vstoupit.“



Silný z Líšně asi vyvázne bez trestu. Jednání hráče chápe i Příhoda