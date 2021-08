Samkův talent v číslech. Zatím ohromuje i ve srovnání se Součkem

Pět soutěžních zápasů, z toho dva na konci minulé sezony, kdy Slavia už měla jistý titul, není samozřejmě kompletní vzorek. A je dost možné, že čísla Daniela Samka zapadnou víc k ligovému, či slávistickému standardu. Každopádně příslib, který mladý záložník zatím ukazuje, je enormní. A pro zajímavost jsme si jeho čísla ze startu kariéry srovnali se statistikami slávistických hvězd na pozici šestek z posledních let i současnosti.

PŘEHLED O HŘE A ÚSPĚŠNOST PŘIHRÁVEK Jednou z největších devíz slávistického středopolaře je přehled o hře - a jak říká i trenér reprezentační šestnáctky Petr Havlíček, vnímání herních situací. V praxi to znamená, že Samek má na české poměry vzácnou vlastnost obdržet míč, neukvapit se s unáhleným řešením a neprásknout balon nazdařbůh. Místo toho umí vybrat správné složitější i lehčí varianty pro přihrávku. Občas realizace stále pokulhává, což naznačuje i úspěšnost přihrávek proti Baníku, tedy 67 %, do hry se dostával méně než v předchozích zápasech. V sedmnácti letech je ale jeho elegance a klid při hře s míčem do očí bijící. Mimochodem, když už mluvíme o klidu - někdy jeho akce na trávníku působí ještě trochu pomalu, málo výbušně či ne zrovna dynamicky. V tomto ohledu ještě musí Samek výrazně přidat, aby mohl doplnit svůj technický potenciál. Snad snaha bude a tělo dovolí. Úspěsnost přihrávek Daniel Samek v pěti soutěžních utkáních v seniorské kariéře: 80,4 %

Jakub Hromada v soutěžních utkáních v sezoně 2021/22: 77,7 %

Tomáš Holeš v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 83,4 %

Tomáš Souček v soutěžních zápasech za Slavii na podzim 2019: 84,4 % Pokusy o přihrávky směrem dopředu za utkání Daniel Samek v pěti soutěžních utkáních v seniorské kariéře: 20,79

Jakub Hromada v soutěžních utkáních v sezoně 2021/22: 12,03

Tomáš Holeš v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 14,33

Tomáš Souček v soutěžních zápasech za Slavii na podzim 2019: 17,09 Slavia - Baník: Domácí jdou do vedení, centr Samka poslal hlavou do brány Tecl - 1:0!

OFENZIVNÍ PŘÍNOS Gól a asistence na rozhodující první dvě branky v duelu proti elitnímu ligovému soupeři svědčí o tom, že Daniel Samek rozhodně není jen štítem, který zachytává soupeřovy útoky a rozvíjí ofenzivu svého týmu. Zapojuje se v obou vápnech, v tom je jeho přínos podobný jako u Tomáše Součka, byť jsou to oba pochopitelně odlišní fotbalisté. Pozoruhodné je, že ačkoliv nepůsobí jako sprinter či klasický dříč a box-to-box záložník, velmi se zapojuje sám do vyvážení míče do ofenzivy. Jeho čísla výrazně vychylují i oproti vlastním výkonům v utkání proti Jablonci a Legii, kdy Slavia bušila do uzavřené obrany, a Samek tak prakticky neatakován mohl postupovat s míčem. Přesto bude zajímavé zaměřit se na to, jestli v tomto ohledu bude pokračovat dál. V současnosti jsou jeho čísla srovnatelná spíše s Lukášem Provodem z minulé sezony než se slávistickými šestkami z posledních let. A v ostatních parametrech za ostatními nijak zvlášť nezaostává. Počet podstoupených ofenzivních duelů v průměru za zápas Daniel Samek v pěti soutěžních utkáních v seniorské kariéře: 7,14

Jakub Hromada v soutěžních utkáních v sezoně 2021/22: 2,72

Tomáš Holeš v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 3,75

Tomáš Souček v soutěžních zápasech za Slavii na podzim 2019: 3,59

Lukáš Provod v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 10,59 Počet postupování s míčem směrem dopředu v průměru za zápas Daniel Samek v pěti soutěžních utkáních v seniorské kariéře: 3,1

Jakub Hromada v soutěžních utkáních v sezoně 2021/22: 0,78

Tomáš Holeš v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 0,73

Tomáš Souček v soutěžních zápasech za Slavii na podzim 2019: 0,66

Lukáš Provod v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 1,92 Počet driblinků (obejití soupeře a postupování s míčem) v průměru za zápas Daniel Samek v pěti soutěžních utkáních v seniorské kariéře: 2,79

Jakub Hromada v soutěžních utkáních v sezoně 2021/22: 0,78

Tomáš Holeš v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 1,01

Tomáš Souček v soutěžních zápasech za Slavii na podzim 2019: 1,59

Lukáš Provod v soutěžních zápasech v sezoně 2020/21: 4,21 iSport podcast: Slavia je na Kúdelovi závislá. Co Kuchtův spor? A prosadí se talent Samek?