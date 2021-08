Hoftych končí v Liberci. Mezi nástupci známá jména, klub řeší i Haška ml.

Poslední kapka. Fotbalisté Slovanu Liberec vyhořeli ve druhém kole poháru, třetiligovým Zbuzanům na domácí půdě podlehli 1:2. Překvapivá porážka rozdmíchala varieté změn, na pozici hlavního trenéra končí Pavel Hoftych, klub aktivně hledá náhradu. Podle informací deníku Sport by se jí mohl stát Martin Hašek, který naposledy vedl Bohemians mezi lety 2017 až19, ve hře jsou ale také další jména.

Jedna éra končí. Pavel Hoftych, jenž dovedl Slovan v minulé sezoně do základní skupiny Evropské ligy, odtrénoval na lavičce Severočechů poslední zápas. Zkušený 54letý kouč působil pod Ještědem od června 2019, letos načínal svou třetí sezonu. Další už nepřidá, po čtvrteční dopolední schůzi představenstva obdržel výpověď.

„Každý ví, že se to nemělo stát. Je to ostuda. Myslím, že zároveň přijde reakce od vedení, které takovou situaci nemůže přejít,“ předpovídal krátce po blamáži s třetiligovým soupeřem 54letý trenér. „Nazval bych to tak, že jsem zkušený a pracoval jsem jako generální manažer, tudíž vím, že je trenér vždy zodpovědný. Já se odpovědnosti v žádném případě nezvdávám, přišel ostudný zápas, který není dobrou vizitkou klubu. Odpovědná osoba jsem já, uvidíme ve čtvrtek.“

Věci se opravdu daly do pohybu. Hoftych a spol. odtrénovali ve Slovanu celkem 75 ligových duelů, s jedním pátým a šestým místem. Do aktuální sezony Severočeši naskočili hrozivě, během úvodních pěti kol vstřelili pouhý gól a bod brali jen z remízového duelu s Hradcem Králové (1:1).

Potenciálních náhrad je podle informací deníku Sport víc, řešení probíhají s angažováním Martina Haška. Ten naposledy trénoval Bohemians, kde skončil před dvěma lety. Ke Slovanu má vztah, dvakrát během aktivní hráčské kariéry jeho dres totiž oblékal (1991-97 a 2005). Mluví se ovšem také o variantě s Lubošem Kozlem a Jaroslavem Veselým z Chrudimi. Rozhodne se v řádu nejbližších dnů.

Kromě poslední příčky tabulky Severočeši vypadli navíc z MOL Cupu. Naposledy nepřešli přes druhé kolo poháru před 24 lety, v sezoně 1997/1998. Hrozivý start sezony hodlá vedení řešit i z hlediska posílení kádru. Na spadnutí je příchod Martina Haška mladšího, který by se vrátil do české nejvyšší soutěže po rok a půl dlouhé odmlce. Liberec ze soudního sporu hráče se Spartou neponese žádné závazky, ty převzal už německý Würzburger, kde 25letý středopolař naposledy působil.