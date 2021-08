Blamáž Liberce: Hoftych zvažuje rezignaci, soupeři jdou ráno do práce

OČIMA TRENÉRA ZBUZAN: František Douděra „Shrnutí momentálně dávám v absolutní euforii a nepopsatelných zážitcích. Už to, že jsme přicestovali do Liberce, v sobě mělo určitou pohádku, ve finále jsme koneckonců dojeli pozdě (směje se). Ničím jiným než srdcem jsme zápas nešli odehrát, jsem strašně hrdý na tým a na to, jak utkání zvládl. Dali jsme si dvě slova: touha a vášeň, šli jsme za nimi i předvedenou hrou. Nechtěli jsme se zatáhnout, utkáním jsme se bavili. Pecka, nemám slov, nemůžu moc dýchat… Nádhera. Jednoznačně jde o nejlepší zápas klubu v historii, dělali jsme si srandu, že zabojujeme, abychom přivezli do Zbuzan ligový tým (původně se mělo hrát ve Zbuzanech, ale kvůli rekonstrukci stadionu byl zápas přesunut, pozn. red.). Pro střelce dvou branek Jana Zákosteleckého je to top, standardky nejsou naše doména a dali jsme z nich nakonec dvě branky... Hrozně mu to přeju, chodí do práce, bydlí v Benešově a dojíždí, pochází navíc z fotbalové rodiny. Ani to nelze vyjádřit slovy. Víme, kde se Liberec v lize nachází, avšak pořád hrajeme třetí ligu. Kdybychom hráli doma, soupeři by přijel ještě ve větší nepohodě, hřiště máme hrozné a musel by se tam mrcasit… Rozdíl tří soutěží by ovšem i přes nepohodu neměl být znát.“