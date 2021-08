SÁZKAŘSKÉ TIPY: Očekávejte kolo gólů. Dynamo může překvapit Spartu

Šesté kolo FORTUNA:LIGY už je za dveřmi a lze očekávat, že v zápasech bude padat spousta branek. Ve kterých duelech se můžeme dočkat gólových přestřelek a na které se vyplatí vsadit, nebo je alespoň sledovat z diváckého pohledu? Podíváme se taky na kuriózní bilanci Sparty s Českými Budějovicemi. Letenským se na Dynamo od jeho návratu do ligy vůbec nedaří, a to zvlášť na domácí půdě. Budou se opakovat překvapení z posledních let a co od zápasu čekat? Podívejte se na nový díl Sázkařských tipů na iSport TV!