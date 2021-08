SESTŘIH: Sparta - Dynamo 1:0. Rozhodl Hancko, další nevyužité šance

Tady jsem pánem já! Slogan, kterým by Pavel Vrba mohl vítat soupeře v letenské Generali Česká Pojišťovna aréně. Se Spartou doma ve FORTUNA:LIZE dosud neprohrál. Dvanáctou výhru v řadě od únorového nástupu do funkce mu proti Českým Budějovicím trefil Dávid Hancko. Pražané vypálili 32 pokusů, ale jen osm šlo mezi tři tyče a jeden do branky. „Byli jsme hodně dominantní, chyběl jen ty góly. Na to, co jsme si vytvořili, je to hodně špatné,“ káral tým sparťanský kouč.