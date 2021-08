Liberec povedou Kozel s Kopeckým! Už viděli zápas. Hašek popřel kontakt

Pád do hlubin trvá dál. Liberec prohrál doma se Zlínem 0:1, zastavit nepříznivou šňůru výsledků se nepovedlo ani improvizovanému realizačnímu štábu v čele s Miroslavem Holeňákem. Ten v klubu zůstal společně s Markem Čechem (kouč brankařů), oba by měli být k dispozici novému trenérskému tandemu, který v nadcházejících dnech převezme severočeskou lavičku. Podle informací deníku Sport na nabídku kývli Luboš Kozel se svým asistentem Ivanem Kopeckým.

Měla by to být tutovka. Poslední Liberec už našel kouče, který ho má vyvézt ze dna tabulky. Mužstvo by měl převzít v reprezentační pauze Luboš Kozel (50), k ruce si vezme svého oblíbeného asistenta Ivana Kopeckého. Tahle dvojice spolupracovala už v Baníku, na konci února však byla odvolána. Od té doby byl Kozel bez angažmá.

Při porážce Slovanu se Zlínem 0:1 vedl tápající tým asistent Miroslav Holeňák, dočasná náhrada za Pavla Hoftycha. Tandem Kozel, Kopecký však sledoval utkání z tribuny. Možná už v pondělí nastoupí do nové šichty, časový plán potvrdil na tiskové konferenci dosavadní improvizovaný trenér. „Dostal jsem instrukce, že do neděle přebírám tým já a od pondělí, úterý by měl nastoupit nový trenér. Detaily a jméno nemůžu říct, sám je nevím,“ komentoval Holeňák.

Ve hře byli ještě další kandidáti, jednání ovšem z různých důvodů ztroskotala. Štaci nevzal Pavel Hapal, kontakt nedospěl do zdárného konce ani s Vítězslavem Lavičkou. Původně často zmiňovaný kandidát Martin Hašek komunikaci s klubem rázně odmítl. „S nikým z Liberce v kontaktu nejsem, nikdo mě neoslovil,“ řekl už dřív Sportu.

Během reprezentační pauzy čeká nově složený realizační štáb spousta práce, Slovan neuhrál body ani ve čtvrtém domácím zápase nového ročníku. Opět zároveň nedal ani gól, trefa Michaela Rabušice z duelu s Hradcem Králové tak stále zůstává jedinou zdařilou.

SESTŘIH: Liberec - Zlín 0:1. Další prohra Slovanu, přesilovku Zlína zužitkoval Tkáč

„Nedokážeme si vytvořit tolik šancí, to je problém. Dostávám hodně dotazů od známých, že musí být něco špatně v kabině… Není, vážně ne. Kluci se snaží, na tréninku makají, ale sportovní forma není taková. Nedaří se,“ vysvětloval Holeňák. Podle něj bude první úkol nového hlavního trenéra formu obnovit pomocí usilovné práce. „Jsme v krizi. Musíme být silní a dostat se z toho. Nic jiného nám nezbývá.“

Nejhorší vstup do soutěže v liberecké historii odnesli Pavel Hoftych a Pavel Medynský po středeční blamáži v poháru. Třetiligovým Zbuzanům U Nisy Slovan podlehl 1:2. „Byl to šok. Nečekali jsme, že prohrajeme. Všichni jsme si uvědomili, že je to špatně,“ pokračoval dočasný 45letý kouč. „Měl jsem naplánováno, že bývalým kolegům a kamarádům věnuju sobotní vítězství, ale nepodařilo se. Tímto je aspoň zdravím. Není to vůbec příjemná situace.“

Severočechy srazila třetí červená karta za šest kol. Dostal ji Martin Koscelník, který přišlápl nohu Vakhovi. Souboj z 69. minuty vyvolal emoce, sudí původně neudělil ani žluté napomenutí, po zásahu VARu tasil přísnější barvu. „Z lavičky jsem si nejdřív myslel, že nešlo vůbec o faul. Moc jsem to neviděl. Když rozhodlo video, asi byla, i když jsem si původně myslel opak,“ přemítal Holeňák.

Rozhodnutí sudí Dalibor Černý obhajoval. „Neviděl jsem přesně, kam došlápl. Po konzultaci s VAR jsem byl zavolán na potenciální ČK a vyhodnotil jsem, že se jednalo o surovou hru. O kopnutí, šlápnutí na soupeře v nepřerušené hře nepřiměřenou silou. Šlo o bezpečnost a zdraví hráče,“ popisoval. V minulých kolech nedohráli Theodor Gebre Selassie a Filip Havelka.