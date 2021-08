Loket na Panáka a obří boule. Tomu absolutně nerozumím, běsnil Vrba

Stále drží čistý štít. Sparta doma v lize pod Pavlem Vrbou, to jsou zatím výhradně výhry. Proti Českým Budějovicím (1:0) se urodila už dvanáctá v řadě. A to navzdory festivalu zahozených tutovek, který Sparta na svém stadionu předvedla. „Podali jsme dominantní výkon. Chyběly jen ty góly,“ prohlásil zkušený kouč, který se vyjádřil i k ostrému zákroku loktem Michala Škody na stopera Filipa Panáka. „Absolutně nerozumím tomu, že to bylo posouzeno takhle,“ kroutil Vrba hlavou nad verdiktem sudího Pavla Fraňka, který útočníkovi Dynama ukázal pouze žlutou kartu.

Od příchodu do Sparty máte doma v lize dokonalou bilanci. Dvanáct zápasů, dvanáct výher. Čím to?

(Usměje se) „To nevím. Samozřejmě mě to těší. Domácí zápasy jsou kolikrát důležitější, než ty venku. Hrajete před svými fanoušky, chcete se ukázat. Ale dobře víme, že to jen část. Potřebujeme na to navázat i venku a potvrzovat tam domácí výsledky. Že se nám ale na Letné tak daří, z toho mám radost.“

Proti Dynamu jste pálili jednu tutovku za druhou. Co vám běželo hlavou ve druhém poločase, kdy za stavu 1:0 mohla jediná chybička znamenat bodovou ztrátu?

„Statistika hovoří jasně. Celkem jsme vystřelili dvaatřicetkrát, to je obrovské číslo. Ukazuje ale na naší slabou produktivitu. Šanci jsme měli strašně moc. Bohužel jsme nepřidali druhý gól. Kdyby se nám to povedlo, možná bychom to pak protrhli a byli produktivnější. Kvůli naší neefektivitě jsme se mohli obávat toho, že soupeř z nějakého brejku vyrovná.“

To se nakonec nestalo. Byl jste přesto s předvedeným výkonem spokojenější než před týdnem proti Hradci, kdy jste vyhráli 4:0, ale nebyli herně tak přesvědčiví?

„Viděli jste sami, že převaha byla velká. Podali jsme dominantní výkon. Chyběly jen ty góly. Ale ty rozhodují o všem a my je tentokrát nedávali. To je špatně. Vytvořili jsme si toho dost, ale i ta jediná branka padla po rohu, kdy se dobře prosadil Hancko. Měli jsme dohrát spoustu dalších situací, určitě to jde na vrub ofenzivních hráčů. Musí být v koncovce chladnokrevnější.“

Jak jste viděl loket Michala Škody na Filipa Panáka, po kterém se vašemu stoperovi udělala obrovská boule?

„Nerad bych k tomu něco říkal. Absolutně nerozumím tomu, že to bylo posouzeno takhle. (Škoda dostal jen žlutou kartu – pozn. red.) Nevím, co víc k tomu říct. Ať si to vysvětlí někdo jiný. Já bych mohl říct něco, co by mě pak asi mrzelo.“

Nezvažoval jste, že Panáka vystřídáte?

„Filip sám řekl, že chce pokračovat. Tím jsme se řídili.“

Už v prvním poločase jste museli nuceně střídat Matěje Polidara. Jak to s ním vypadá?

„Matěj cítil, že má problém s achilovkou. Nebyl úplně fit, tak jsme ho raději stáhli. Teď budeme čekat na výsledky vyšetření, abychom viděli, jak velký je to problém. Snad by to nemuselo být nic vážného, ale znáte to. Po testech budeme moudřejší.“

Na levém kraji obrany vám dlouhodobě chybí už Casper Höjer. Budete se snažit to konce přestupového období tento post posílit?

„Budeme hlavně čekat na vyšetření. Pokud by to byla natržená achilovka, asi bychom se o tom mohli bavit. V dané chvíli to ale vypadá tak, že to řešit nebudeme. U Matěje by to nemělo být dlouhodobé zranění. Uvidíme. Kádr máme široký, teď se nám navíc někteří hráči vrátí.“

Čeká vás reprezentační přestávka. Je ve hře, že se po ní vrátí do akce někteří marodi?

„Je pravda, že někteří kluci už se dávají do pořádku, absolvují s námi i části tréninků. Doufám, že po reprezentační pauze budou tři nebo čtyři hráči zpátky. Cítí se lépe. Někteří by už chtěli trénovat naplno, ale doktoři je trochu brzdí. Nechceme nic uspěchat.“

Po pauze vás čeká utkání v Plzni. Jak se do Štruncových sadu těšíte?

„Těším. Nikdy jsem s fanoušky Plzně problém neměl. Není důvod, aby se něco dělo. Myslím, že fanoušci Viktorky jsou korektní. Ví, že jsem tam odvedl nějakou práci. Věřím, že budu přivítaný příjemně a bude to čistě o fotbalu.“

