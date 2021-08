Vrba pánem Letné, Panák s boulí i prokletí levé strany. Co ukázala Sparta

Dvanáct. Tolik je měsíců v kalendáři a tolik zápasů vyhrál Pavel Vrba na Letné v roli kouče Sparty. Ve FORTUNA:LIZE má doma stoprocentní bilanci. „Taková série mě těší. Vyhrávat před vlastními fanoušky jeho hodně důležité,“ pochvaloval si sparťanský kouč sérii výher. Radost mu ovšem zkazila slabá sparťanská produktivita i zranění dalšího levého obránce – kvůli bolavé achilovce odpadl Matěj Polidar.

Vrbova série Tady jsem pánem já! Slogan, kterým by Pavel Vrba mohl vítat soupeře v letenské Generali Česká Pojišťovna aréně. Se Spartou doma ve FORTUNA:LIZE dosud neprohrál. Dvanáctou výhru v řadě od únorového nástupu do funkce mu proti Českým Budějovicím trefil Dávid Hancko. Navíc sérii bez prohry prodloužil již na 15 zápasů v řadě. „Těší mě, že hlavně v domácích zápasech se nám daří. Hrajeme před domácím publikem, ale víte sami moc dobře, že je to jen část toho, co chceme. Potřebujeme na to navázat ve venkovních zápasech. Ale jsem rád a těší mě, že ta série pokračuje,“ usmál se Pavel Vrba. Pokud by rudí chtěli pomýšlet na rekordní sérii vítězných zápasů před vlastním publikem, budou muset vítěznou morálku udržet ještě několik týdnů. Na samotném vrcholu je totiž počin z let 1999–2001, kdy rovněž letenská parta vyhrála dvacetkrát v řadě. Vrba spokojený s nulou: Ale produktivita byla špatná

Loket, boule. Ale pouze žlutá karta… Byl to moment, který v sobotním utkání Sparty s Dynamem spustil lavinu emocí. V samotném závěru totiž Michal Škoda trefil v souboji loktem do hlavy Filipa Panáka. Velmi pravděpodobně neúmyslně, ovšem taky velice tvrdě. Letenskému stoperovi se na čele okamžitě udělala obrovská boule, sudí Pavel Franěk ale útočníkovi Českých Budějovic ukázal pouze žlutou kartu. A to Pavla Vrbu dopálilo. „Nerad bych k tomu něco říkal. Absolutně nerozumím tomu, že to bylo posouzeno takhle. Nevím, co víc k tomu říct. Ať si to vysvětlí někdo jiný. Já bych mohl povědět něco, co by mě pak asi mrzelo.“ Sparta - České Budějovice: Škoda loktem trefil Panáka, dostal jen žlutou

Dvaatřicet střel. Ale jen jeden gól Při pohledu na výsledek to může vypadat jako relativně vyrovnaný mač. 1:0. Jenže nebyl. Sparta českobudějovické Dynamo totálně přejela. Do konečného skóre to ale nevepsala, protože předvedla další festival zahozených tutovek. Kdyby jich proměnila polovinu, musela by vyhrát minimálně o čtyři góly. Statistiky ostatně hovoří za všechno. Pražané vyslali dohromady dvaatřicet střel, z toho osm mezi tři tyče. Ujala se ale jen hlavička Dávida Hancka po rohu Davida Moberga Karlssona. „Podali jsme dominantní výkon. Chyběly jen ty góly. Ale ty rozhodují o všem a my je tentokrát nedávali. To je špatně. Vytvořili jsme si toho dost, ale i ta jediná branka padla po rohu, kdy se dobře prosadil Hancko. Měli jsme dohrát spoustu dalších situací, určitě to jde na vrub ofenzivních hráčů. Musí být v koncovce chladnokrevnější,“ zdůraznil Vrba. Hancko měl větší radost ze zákroku než z gólu: Stačilo to tečovat

Nula střel, nula rohů. Horejš byl přesto spokojený Před dvěma lety si odvezlo z Letné bod za plichtu 3:3. Loni dokonce po triumfu 4:2 všechny tři. Tentokrát ovšem Dynamo na Spartě téměř nemělo nárok. Byť prohrálo o gól, za favorizovaným soupeřem výrazně zaostávalo. David Horejš byl přesto spokojený. „Výkon byl velice slušný, Spartu jsme potrápili. Na lepší výsledek jsme potřebovali vstřelit branku,“ prohlásil trenér Jihočechů. Nutno ovšem podotknout, že ke gólu měli černobílí v sobotu večer pořádně daleko. Na Florina Nitu totiž nevystřelili ani jednou, neměli dokonce ani rohový kop. Horejš po porážce: Velice dobrý výkon, zápas rozhodla standardka