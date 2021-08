Posila last minute?! Sparta dotahuje příchod slovenského reprezentanta

Delší dobu se o tom mluvilo, různě se kolem našlapovalo. Sparta a ještě nějaká letní posila, to bylo v uplynulých týdnech téma. „S trenérem se pořád bavíme o tom, jak mužstvo zlepšit. Herně i personálně,“ prozradil sportovní ředitel Tomáš Rosický. Od slov se nyní podle všeho přechází k činům. Respektovaný italský novinář Gianluca Di Marzio totiž v sobotu večer přišel s informací, že by se měl na Letnou přestěhovat slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. I zdroje redakce iSport.cz mluví o tom, že se rudí zaměřili především na vylepšení levé strany. Do této šablony rodák z Bratislavy zapadá.