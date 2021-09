Příhoda o sudích: Potřebujeme větší kvalitu. Jaké chyby nepromíjí?

Jak jste zatím spokojený s výkony sudích?

„Vždycky by to mohlo být ještě lepší, některé výkony byly s chybami. Ale v globálu spokojený jsem. Máme v lize spoustu mladých sudích, kteří se snaží a budou se dál posouvat. A jinak - co je pro mě naprosto klíčové? Fakt, že ve výkonech jsem doposud nezaznamenal žádnou tendenčnost.“

A co vás v nové roli zatím překvapilo nejvíc?

„Nebylo to přímo překvapení, ale až když za vše převezmete zodpovědnost, vidíte, kolik práce nás čeká. A teď myslím s celkovou přípravou rozhodčích. Museli jsme s nimi začít víc pracovat jak po stránce fyzické, tak i po stránce teoretické přípravy. Snažíme se je proškolovat a vedle toho hledáme i nové tváře.“

Která chyba či chyby vás v tomto ročníku zamrzely zatím nejvíc?

„Především ty, kdy rozhodčí dostatečně nechránili zdraví hráčů při surové hře. Protože to je jedna z našich priorit. Chceme, aby v těchto případech správně reagovali především rozhodčí přímo na hřišti. A pokud situaci správně nevyhodnotí, musí přijít intervence od VAR. Rozhodčím toto speciálně zdůrazňujeme. Chceme, aby se na to zaměřili. Rozhodčí musí chránit zdraví hráčů stůj co stůj.“

Vyberte zápas, který byl pro sudího v této ligové sezoně zatím nejtěžší?

„Vidím dva – hned v prvním kole utkání Sparty s Olomoucí. A v tom šestém pak Karviné se Slavií. Obě utkání se hrála takzvaně od podlahy, byla v nich řada složitých momentů na posouzení. Přesto si myslím, že je oba rozhodčí měli zvládnout lépe (zápasy rozhodovali Pavel Orel a Pavel Julínek - pozn. red.)

Komisi jste přebíral ve složité situaci. Někteří sudí skončili v souvislosti s Berbrovou aférou, jiní od vás nezískali důvěru, občas stojí některý rozhodčí kvůli chybě. Máte v současnosti dostatek sudích pro obě profesionální soutěže?

„Co do počtu sudí máme, co do kvality je to už podstatně horší. Ten stav prostě není dobrý. Musíme hledat nadějné rozhodčí v nižších soutěžích. I proto například o posledním víkendu, kdy se FORTUNA:LIGA kvůli reprezentační pauze nehrála, jsme vyrazili celá komise na zápasy v ČFL. A máme svá očka i jinde. Prostě monitorujeme situaci a hledáme nadějné sudí. Nutně totiž potřebujeme zvýšit konkurenci i chybějící kvalitu.“

Jaký by byl ideální stav a jak k němu dospět?

„Ideální stav je mít v první lize dvanáct až šestnáct kvalitních a vyrovnaných hlavních rozhodčích. A co s tím dělat? Hledat, školit, dávat sudím zpětnou vazbu. Bude to ještě hodně práce. Řada věci nejde změnit hned.“

Jak rychle je reálné doplnit profesionální sudí z nižších soutěží?

„Je to celkem složitý a dlouhý proces. Protože pokud si vyhlédnete nadějného rozhodčích třeba v ČFL, tak to bude ideálně trvat dva roky, než ho přes účinkování ve druhé lize kvalitně připravíte na pískání mezi elitou. Ale takový čas my nemáme, takže se tu jeho cestu budeme snažit zkrátit. Vybírat pro to budeme jen ty sudí, o nichž budeme zcela přesvědčení, že na to mají nejen profesně, ale i mentálně a morálně.“

Méně sudích logicky znamená, že někteří současní se častěji začnou objevovat na zápasech jednoho klubu. Jak to máte vymyšlené, aby se předešlo spekulacím?

„Máte pravdu, že pokud nyní máme dvanáct sudích, tak se na zápasech jednoho klubu objeví víckrát. Od zkušených mezinárodních rozhodčích pak chceme, aby pískali těžká, složitá utkání. Takže ti se na zápasech mužstev hrajících o titul nebo na konci sezony o sestup objeví častěji. Na druhou stranu chci jasně říct, že pokud se nám v průběhu sezony vyprofiluje mezi mladšími sudími někdo nadějný a s formou, dáme mu šanci i v některých ostře sledovaných bitvách.“

Kolikrát se tak jeden sudí může objevit na zápasech určitého klubu?

„Chtěli bychom, aby to bylo třikrát, maximálně čtyřikrát za půl sezony. Bude záležet i na tom, jak se sudím budou vyhýbat zranění nebo i tresty.“

Jak vůbec probíhají nominace na jednotlivé zápasy? Kdo je dělá a není to občas trochu rébus?

„Nominace pečlivě připravujeme a konzultujeme v komisi. Nejde jen o to sudí u klubů správně střídat, ale snažíme se dívat i na aktuální formu rozhodčích a i podle toho je nasazovat. Jinak co se týká konečných delegací, tak se na tom podílí kromě mě místopředseda komise Libor Kovařík a člen komise pan Hartman. Ale máte pravdu – někdy to je trochu rébus. A někdy si i zpětně říkáme, že jsme něco mohli udělat jinak. Tak to ale je asi u každé profese, kde máte možnost více variant.“

Takže u nominací zvažujete formu i zkušenosti sudího?

„Ano, to je alfou i omegou při našem výběru. S Liborem Kovaříkem jsme odpískali v lize spoustu sezon, takže si myslím, že máme dobrý cit pro to, jak s nominacemi pracovat. Například víme, co to znamená pískat derby či jiný velký zápas. Jaký je to tlak a jak vám právě v těch chvílích zkušenosti můžou pomoci. A víte, o co ještě jde?“

Povídejte…

„Dávat sudím pokud možno přiměřené úkoly. Takže když budete vidět mladého nadějného sudího, postupně mu v náročnosti zápasů přidávat. Protože kdybyste ho rovnou nominovali třeba na derby Sparta – Slavia, můžete ho tím v uvozovkách „zabít“. Chceme sudí i přiměřeně chránit tak, aby se mohli rozvíjet. Je to nakonec podobný proces jako s hráči.“

Jakou formou od vás sudí dostávají zpětnou vazbu? Za minulé komise si stěžovali, že nebyla žádná...

„Snažíme se je pravidelně školit, ukazovat jim, co bylo dobře, a co špatně. Ale nejen to. Mluvíme s nimi i po zápasech, zpětná vazba a komunikace je tu opravdu hodně důležitá.“

Mluvil jste o tom, že do budoucna byste rád zavedl i specialisty na VAR. Kdy to bude možné?

„Tohle už se děje. Podařilo se nám vyškolit tři nové specialisty na VAR, takže máme celkem čtyři. A do dvou let bychom chtěli mít takových specialistů šest až osm.“

Velký rozruch vzbudila před časem návštěva jabloneckého majitele Miroslava Pelty v kabině sudích při zápase s Bohemians. Registrovali jste od té doby nějaký další podobný pokus?

„Máte pravdu, že tato návštěva vzbudila velkou pozornost. A nemáme informace o tom, že by se ho někdo pokusil následovat. Proti podobným kontaktům jsme se jasně vymezili a poslali jsme i klubům vysvětlení, proč je to pro nás nepřijatelné. Věřím, že to budou respektovat, protože v konečném důsledku je to dobré především pro důvěryhodnost fotbalu.“

Jak se vám v nové a ostře sledované roli změnil život?

„Hodně. Jak se říká – vystoupil jsem ze své komfortní zóny, kdy jsem po ukončení kariéry sudího věci sem tam komentoval takříkajíc zvenku a bez přímé zodpovědnosti. Ale toho rozhodnutí na druhou stranu ani trochu nelituji. Mám tým opravdu dobrých odborníků, chceme fotbalu pomoct. Snažíme se o co největší transparentnost, děláme pravidelné tiskovky pro média a chceme udělat i setkání s fanoušky. Moc bych si přál, aby rozhodcovství v Česku po těch špatných věcech, co se staly, zase získalo kredit.“

Neláká vás někdy také na sebe vzít dres rozhodčího a zapískat si? Pořád vypadáte, že jste ve formě…

„Láká a svým způsobem by to pro mě bylo úplně nejjednodušší. Byl bych zodpovědný jen za sebe, a kdybych udělal chybu, byla by to jen moje věc. Takhle čekám na víkend, sleduju přímo i na dálku šestnáct zápasů v profesionálních soutěžích a říkám si, že to snad všechno dobře dopadne a výkony rozhodčí nebudou tématem kola. Ale ovlivnit to úplně přímo nemůžete… Takže láká, ale na druhou stranu dobře vím, že ta doba je už pryč. A navíc to, co jsme teď začali s mými kolegy budovat, mě hodně baví.“

TOP 5 sudích ve F:L 21/22 (podle ankety Zlatá píšťalka deníku Sport) 1. Jan Machálek 6,8 2. Karel Hrubeš 6,5 3. Miroslav Zelinka 6,4 4. Ondřej Berka 6,25 5. Jan Petřík 6,25 Poznámka: nejlepší možná známka je 10, nejhorší 1

Nejčastěji nasazovaní sudí (po 6. kolech F:L)

Hlavní sudí

6x - Pavel Julínek, 5x – Tomáš Klíma, Jan Machálek, Miroslav Zelinka

Asistenti

6x - Kamil Hájek, Adam Horák, Matěj Vlček

VAR

7x - Jiří Adam, 6x – Pavel Franěk, Ondřej Pechanec

6,06 - Taková je zatím průměrná známka hlavních sudích v anketě Zlatá píšťalka deníku Sport v sezoně 2021/22. V celé loňské sezoně byla průměrná známka 5,85.

