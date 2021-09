Velký třesk na poslední chvíli: Liberec sehnal posily, hledá odraz ze dna

O nutnosti dalšího doplnění kádru mluvil bývalý kouč Pavel Hoftych už před startem ostré fáze sezony, nakonec poslední vlna příchodů dorazila až last minute. Jako první byl potvrzen návrat bahrajnského útočníka Júsufa Hilála a příchod stopera Dominika Plechatého, oba na sever zamířili v rámci hostování z pražských „S“.

„Je to výzva, protože se Liberci nepovedl začátek ligy. Doufám, že týmu pomůžu dostat se ze dna a naopak Slovan pomůže mně v herních zkušenostech a vytížení, které jsem v Boleslavi tolik nedostával. Věřím, že zabojuji o základní sestavu a půjdeme jen nahoru,“ komentoval Plechatý, který sezonu začal jako host v Mladé Boleslavi, svůj přesun. Přesvědčila ho rozmluva s Kozlem, který sparťanského zadáka vedl už v mládežnických reprezentačních výběrech, roli hrála právě možnost většího herního vytížení.

O den později vedení klubu administrativně dotáhlo přestup o rok staršího středopolaře Christa Tiéhiho, který vyztuží rozbořenou zálohu. O opavský objev měl Slovan zájem už na jaře, ale tehdy bylo ve hře také zahraniční angažmá. „K jednání jsme se vrátili a bylo to velmi rychlé. V neděli jsme poprvé telefonicky kontaktovali zástupce Slezského FC a v pondělí jsme pak vše dořešili na osobní schůzce,“ komentoval sportovní ředitel Zdeněk Koukal transfer pro klubové stránky. Tiéhi podepsal krátce po zdravotní prohlídce pod Ještědem tříletou smlouvu.

SESTŘIH: Liberec - Zlín 0:1. Další prohra Slovanu, přesilovku Zlína zužitkoval Tkáč

Na závěr přestupního termínu Liberečtí jednali ještě s Plzní o zapůjčení Šimona Falty, dohady ovšem ke zdárnému konci nevedly. Ideální liberecká sestava se teď bude tvořit za pochodu. „V prvním týdnu, kdy jsme dorazili do klubu, nebyl kádr úplně kompletní. Cvičení jsme zaměřili hlavně na herní stránku a trochu kondiční složky, během druhého týdne jsme již vše směřovali na ligové utkání s Pardubicemi,“ konstatoval asistent trenéra Ivan Kopecký.

Poslednímu Liberci pomůže výrazné zvýšení konkurence a rozšíření lavičky. Dlouhodobě chyběla i přítomnost zkušených hráčů do rozhodujících chvil. „Všichni víme, že nejsme v jednoduché situaci. Uděláme vše pro to, abychom bodovali co nejdřív,“ pokračoval Kopecký. Poprvé se pod novým vedením Liberec představí v sobotu s Pardubicemi v pražském Ďolíčku. Krizovou situaci musí Kozel a spol. řešit rychle. „Pardubice patří mezi silné soupeře. V minulé sezoně překvapily. Určitě je ale v silách kluků, abychom je porazili,“ dodal Kopecký.